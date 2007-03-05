مسابقات قویترین مردان جهان در ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام روابط عمومی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، این رقابتها با شرکت 18 ورزشکار از 16 کشور جهان به همت صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان وپیشکسوتان ورزش کشور در روزهای ۲۴ و۲۵ اسفندماه در جزیره کیش و در کنار سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس برگزار خواهد شد.

در این دوره از مسابقات ورزشکاران نامداری همچون ماریوس پودانوفسکی که سه دوره پیاپی قهرمان جهان شده است به همراه شرکت کنندگانی از کشورهای آمریکا، انگلیس، گرانادا، استونی، لیتونی، آلمان، ایسلند،هلند، بلاروس، بلغارستان، کانادا، دانمارک، نروژ، اتریش، استرالیا، لهستان وروسیه بایکدیگر رقابت می کنند.

در تیم ایران که میزبانی مسابقات را برای نخستین بار به عهده گرفته است چهار شرکت کننده به نام های رضا قرایی، مجتبی ملکی، مجیددژبرار و مهدی میرداوودی حضور دارند.