تهدید نظامی ، ایران را به تغییر ماهیت صلح آمیز فعالیت های هسته ای ترغیب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر در ادامه گزارش گروه تحقیقاتی آکسفورد، که در سال 1982 تاسیس شد و تحت عنوان یک موسسه مستقل پژوهشی فعالیت می کند، آمده است : شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 1737 که در ماه دسامبر سال گذشته صادر کرد ضمن اعمال تحریم هایی علیه ایران به این کشور دو ماه مهلت داد تا بخشی از برنامه های اتمی خود به خصوص غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در آورد.با انقضای مهلت شورای امنیت، آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن گزارش اخیر خود در مورد ایران گفته است که این کشور به جای تعلیق برنامه های هسته ای خود، این برنامه ها را وسعت بخشیده است.

کشورهای غربی که ایران را به تلاش برای دستیابی به اسلحه اتمی در پوشش برنامه های صلح آمیز هسته ای متهم می کنند خواستار تشدید تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی شده اند. همچنین، ایالات متحده، ضمن تاکید بر اقدامات دیپلماتیک برای وادار کردن ایران به پذیرش خواست شورای امنیت، کاربرد نیروی نظامی علیه این کشور را نیز مردود ندانسته است.

به گزارش شبکه خبری بی بی سی ، گروه تحقیقاتی آکسفورد در گزارش خود به قلم "فرانک بارنابی" مشاور این گروه افزوده است: اگر ایران در تلاش برای دستیابی به توانایی تسلیحات اتمی باشد، در حال حاضر پیشرفت این کشور در این مسیر نسبتا کند است و اکثر ارزیابی ها حکایت از آن دارد که رسیدن به این هدف، دست کم به پنج سال وقت نیاز دارد. در عین حال حمله نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران به احتمال قوی باعث تسریع در برنامه ای برای تولید تعداد اندکی ابزار نظامی اتمی در حداقل زمان ممکن خواهد شد. در چنین صورتی شبیه آن خواهد بود که به جای ساختن یک کارخانه تولید اتومبیل، کشوری در صدد تولید قطعات یدکی اتومبیل برآید.

به گزارش بی بی سی کارشناسان نظامی بر این باورند که عملیات نظامی علیه ایران شامل حمله به هدف های متعدد خواهد بود اما نتیجه این حملات قطعی نیست به خصوص اگر ایران دارای مراکز هسته ای مخفی باشد که سازمان های اطلاعاتی آمریکایی از آنها آگاهی ندارند.پیش از این نیز برخی صاحبنظران غربی گفته بودند که حمله نظامی به ایران می تواند بهانه خوبی به جمهوری اسلامی بدهد تا برنامه تسلیحات اتمی را به عنوان یک ضرورت دفاعی دنبال کند، هر چند مقامات ایرانی تاکید داشته اند که جنگ افزارهای اتمی را به دلایل اعتقادی مردود می دانند.

سی و پنج عضو شورای حکام مذاکرات خود را از امروز دوشنبه، 5 مارس، در مقر آژانس در وین آغاز می کنند و ادامه برنامه های اتمی ایران و تحول در سیاست هسته ای کره شمالی موضوع های اصلی این مذاکرات است.انتظار می رود البرادعی مجددا از ایران دعوت کند به خواست های مندرج در قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل شامل تعلیق غنی سازی اورانیوم، همکاری گسترده تر با آژانس و مذاکره برای حل بحران هسته ای این کشور عمل کند.