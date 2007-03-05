کشف بیش از 3 میلیارد ریال کالای قاچاق تزئینی مطلا

به گزارش خبرگزاری مهر ، ترحم اسدیان افزود: این محموله قاچاق از طریق گمرک شهریار کشف شده و جریمه تعیین شده شبعه 3 بازپرسی دادسرای ناحیه 24 ، 15 میلیارد و 717 میلیون و 350 هزار و 510 ریال بوده است.

وی تصریح کرد: پرونده مورد نظر هم کنون در جریان رسیدگی است و اقدمات قضائی جهت تکمیل پرونده ادامه دارد.

اسدیان افزود: همچنین با اعلام خبر کشف محموله گوشی تلفن همراه از شخصی در گمرک شهریار ، پرونده ای در این خصوص در دادسرای ناحیه 24 تشکیل ومتهم نیز تحویل مقامهای قضایی شد.

وی ادامه داد: از متهم دستگیر شده محموله گوشی تلفن همراه به ارزش 2 میلیارد و 703 میلیون و 523 هزار و 432 ریال کشف و ضبط شده است.

سرپرست دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: این پرونده قاچاق در شعبه 2 بازپرسی دادسرای ناحیه 24 در جریان رسیدگی است و مبلغ 5 میلیارد و 407 میلیون و 46 هزار و 864 ریال جریمه برای متهم پرونده مازیار ـ ر تعیین شده است.

