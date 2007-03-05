بوش در اندیشه تعمیر حصارهای حیات خلوت خود است / 80 درصد مردم برزیل و مکزیک با سیاستهای آمریکا مخالف هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تلگراف در شماره امروز به تحلیل سیاست خارجی آمریکا در قبال کشورهای آمریکای لاتین پرداخت و نوشت : هدف اصلی از سفر بوش به این کشورها ترمیم سیاست خارجی آمریکا در قبال آنهاست وگویی رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در روزهای پایانی دوره ریاست جمهوری اش روابط خود با کشورهای حاضر در آمریکای جنوبی را ارتقا دهد.

به نوشته این روزنامه، بوش زمانی که برای اولین بار به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد اعلام کرد: قاره آمریکا به عنوان مهمترین محور سیاست های خارجی وی مطرح خواهد بود، اما وقوع حوادث 11 سپتامبر سبب شد تا سیاست خارجی کاخ سفید به گونه ای دیگر رقم بخورد.

بر اساس نظرسنجی های جدیدی که در دو کشور برزیل و مکزیک- دو کشور از جمع چند کشوری که بوش به آنها سفر خواهد کرد- انجام شده 80 درصد از مردم این کشورها با سیاست خارجی آمریکا مخالف بوده و درباره موضوع عراق 85 درصد از مردم این دو کشور اعتقاد دارند که آمریکا در اداره عراق دچار اشتباه شده است.

بر همین اساس محبوبیت هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا، به طرز محسوسی در کشورهای آمریکای لاتین افزایش یافته که دلیل عمده آن را می توان صادرات نفت ارزان قیمت از جانب ونزوئلا به سایر کشورهای آمریکای جنوبی معرفی کرد.

تلگراف در ادامه می نویسد: بوش در این سفر چند روزه هر چند نمی تواند محبوبیت چاوز را در کشورهای آمریکای لاتین کاهش دهد، اما می تواند سبب بهبود دیدگاه موجود درباره کاخ سفید شود.

در این سفر که از پنجشنبه 17 اسفند شروع شده و تا چهارشنبه هفته بعد (23 اسفند ) ادامه خواهد داشت؛ بوش علاوه بر مکزیک و برزیل قرار است به کشورهای اوروگوئه، کلمبیا و گواتمالا سفر کند.

به گفته برخی کارشناسان، انتخاب این کشورها برای سفر با هدف محدود کردن تلاش های ونزوئلا در آمریکایی جنوبی صورت گرفته است.

در همین رابطه، قرار است بوش در جریان سفر به برزیل، راههای توسعه روابط با این کشور به ویژه در زمینه اقتصادی را بررسی کند و از سوی دیگر خبر می رسد که در جریان دیدار رئیس جمهور آمریکا از برزیل، دو کشور قرارداد ساخت نیروگاه تولید اتانول را امضا خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، بوش در سفر به اورگوئه نیز قرار دادهای جدید اقتصادی با سران این کشور امضا خواهد کرد.

به گفته کارشناسان، سفر بوش به اوروگوئه حاوی پیام هایی برای آرژانتین خواهد بود که اخیرا قراردادهایی را با شرکت های اروپایی منعقد کرده است.

لازم به ذکر است روابط واشنگتن- بوینوس آیرس از ماه گذشته و در پی افزایش روابط نستور کریچنر، رئیس جمهور آرژانتین، با هوگو چاوز دچار بحران شد.

در همین رابطه گفته می شود سفر بوش به کلمبیا، مهمترین همپیمان واشنگتن در آمریکا جنوبی سبب افزایش روابط دو جانبه و کاهش وابستگی کلمبیا به ونزوئلا می شود.

بوش در آخرین مرحله از سفر خود وارد مکزیک می شود که مهمترین محور گفتگوهای بوش با مقامهای این کشور درباره قاچاق مواد مخدر از این کشور به آمریکا خواهد بود.