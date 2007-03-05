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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۲۱

سازمان صنایع و معادن استان تهران مطرح کرد :

تقاضای 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سال 86

باتوجه به عملکرد مناسب در تخصیص و توزیع 800 میلیارد تومان تسهیلات طرح‌های زود بازده به صنعتگران استان تهران در سال جاری، تقاضای سازمان صنایع و معادن استان تهران برای سال آینده حدود دو هزار میلیارد تومان تسهیلات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله اکبری رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران در بازدید از یک شرکت تولید کننده محصولات نساجی با اعلام این درخواست، گفت: با دید مثبت مسئولان استان و ابراز رضایت آنها از عملکرد این سازمان در پرداخت تسهیلات مورد نیاز واحدهای صنعتی ، ما امیدواریم این تقاضا با نظر مساعد مورد موافقت قرار گیرد.

وی همچنین با بیان این که ما از بانک‌ها برای پرداخت و یا ارزیابی این تسهیلات اجازه نمی گیریم، یاد آور شد: بعضی مانع تراشی ها و یا سقف های کاذب بانک‌ها نیز مورد تایید ما نیست و صاحبان صنعت باید بدون محدودیت از این تسهیلات دولت بهره مند شوند.

به گفته اکبری ، بانک‌ها موظفند تا 15 اسفند ماه سال جاری آمار مصوبات خود را درزمینه تسهیلات زوده بازده اعلام کنند، در غیر این صورت ، مدیران بانک‌ها باید پاسخگو باشند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران در بحث مشکلات صنایع نساجی با ابراز تردید به پاره ای عملکردها دراین صنعت، خواستار تشکیل کنسرسیوم صاحبان صنعت برای بررسی مشکل تعرفه‌ها و ارائه نقطه نظرات آنها به وزارت صنایع و معادن شد.

کد مطلب 457032

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