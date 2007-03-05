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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۲۰

متخصص مشاوره خانواده :

کاهش مشکلات همسران در گرو جلوگیری از پیش داوریهای منفی است

کاهش مشکلات همسران در گرو جلوگیری از پیش داوریهای منفی است

اگر همسران برای حل مشکلات خانوادگی با دید مثبت و بدون پیش داوری های منفی مشکلات خود را مطرح و در جهت حل آنها برآیند ، بسیاری از معضلات و تعارضات میان آنان حذف می شود.

دکتر محمد باقر ثنایی ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همسران باید یاد بگیرند که گوش شنوایی برای شنیدن و درک صحبت های همسر خود داشته و با دیدی مهربانانه به یکدیگر نگاه کنند.

این متخصص مشاوره های خانوادگی گفت: اگر همسران در هنگام طرح مشکلات خانوادگی بنا را بر حل این مشکلات و نه ایجاد دعوا و مشاجره بگذارند، راحت تر می توانند مشکلات خود را مطرح و صحبت های طرف مقابل خود را بشنوند و بالعکس اگر با ایراد گرفتن از یکدیگر مشکلات را مطرح کنند و احیانا عدم درک مشکل خود را از سوی طرف مقابل دلیلی بر کمبود شعور و عقل او انگارند ، نه تنها مشکلات حل نمی شود بلکه با طرح صحبت های سرشار از کینه و نفرت ، حس انتقام جویی را در میان خود بوجود می آورند.

وی بر این باور است: اگر مشکلات خانوادگی در فضایی آرام و بدون استرس از طرف همسران مطرح شود ذهن هر دو طرف برای پیدا کردن راه حل و کاهش مشکلات آزادتر بوده و راحت تر می توانند مشکلات را با همکاری یکدیگر حل کنند.

به اعتقاد ثنایی ذاکر ، به طور معمول همسرانی که راحت تر می توانند با مشکلات خانوادگی کنار بیایند، والدینی داشته اند که یکدیگر را قبول داشته و ارتباط مناسبی میان آنها برقرار بوده است .

وی تصریح کرد: این گونه مهارت ها ارتباط مستقیمی با سطح سواد و تحصیلات همسران نداشته و سرمنشاء آنها یادگیری در محیط های خانوادگی بوده است ، بنابراین هر چه والدین رفتار مناسبت تری با یکدیگر داشته باشند فرزندان آنان نیز در زندگی آینده راحت تر می توانند همسر خود را درک کرده و زندگی مطلوبتری داشته باشند.

این متخصص مشاوره خانواده همچنین یادآور شد: البته در این میان نباید ساختارهای شخصیتی و ذاتی افراد و برخی مشکلات ژنتیکی آنها را نادیده گرفت و توجه به این مشکلات و کاستی ها از سوی روانشناسان و مشاوران برای حل مشکلات خانوادگی امری ضروری است.

کد مطلب 457033

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