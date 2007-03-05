کاهش مشکلات همسران در گرو جلوگیری از پیش داوریهای منفی است

دکتر محمد باقر ثنایی ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همسران باید یاد بگیرند که گوش شنوایی برای شنیدن و درک صحبت های همسر خود داشته و با دیدی مهربانانه به یکدیگر نگاه کنند.

این متخصص مشاوره های خانوادگی گفت: اگر همسران در هنگام طرح مشکلات خانوادگی بنا را بر حل این مشکلات و نه ایجاد دعوا و مشاجره بگذارند، راحت تر می توانند مشکلات خود را مطرح و صحبت های طرف مقابل خود را بشنوند و بالعکس اگر با ایراد گرفتن از یکدیگر مشکلات را مطرح کنند و احیانا عدم درک مشکل خود را از سوی طرف مقابل دلیلی بر کمبود شعور و عقل او انگارند ، نه تنها مشکلات حل نمی شود بلکه با طرح صحبت های سرشار از کینه و نفرت ، حس انتقام جویی را در میان خود بوجود می آورند.

وی بر این باور است: اگر مشکلات خانوادگی در فضایی آرام و بدون استرس از طرف همسران مطرح شود ذهن هر دو طرف برای پیدا کردن راه حل و کاهش مشکلات آزادتر بوده و راحت تر می توانند مشکلات را با همکاری یکدیگر حل کنند.

به اعتقاد ثنایی ذاکر ، به طور معمول همسرانی که راحت تر می توانند با مشکلات خانوادگی کنار بیایند، والدینی داشته اند که یکدیگر را قبول داشته و ارتباط مناسبی میان آنها برقرار بوده است .

وی تصریح کرد: این گونه مهارت ها ارتباط مستقیمی با سطح سواد و تحصیلات همسران نداشته و سرمنشاء آنها یادگیری در محیط های خانوادگی بوده است ، بنابراین هر چه والدین رفتار مناسبت تری با یکدیگر داشته باشند فرزندان آنان نیز در زندگی آینده راحت تر می توانند همسر خود را درک کرده و زندگی مطلوبتری داشته باشند.

این متخصص مشاوره خانواده همچنین یادآور شد: البته در این میان نباید ساختارهای شخصیتی و ذاتی افراد و برخی مشکلات ژنتیکی آنها را نادیده گرفت و توجه به این مشکلات و کاستی ها از سوی روانشناسان و مشاوران برای حل مشکلات خانوادگی امری ضروری است.