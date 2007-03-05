تفاهم همه جانبه در مسئله هسته ای ممکن است / هر گونه مذاکره با آمریکا منوط به پیشنهاد رسمی دولت این کشور است

به گزارش خبرنگار مهر منوچهر متکی وزیرامور خارجه کشورمان که ظهر امروز در کنفرانس خبری مشترک با احمد علامی وزیر خارجه چاد سخن می گفت ، با اشاره به نشست جاری آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مسئله هسته ای کشورمان گفت: بدیهی است که انتظار ما از این جلسه دفاع از بررسی این پرونده در آژانس و چارچوبهای کاری آن و مبانی حقوقی این نهاد بین المللی می باشد.

وی با تاکید بر تعهد جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته نسبت به قوانین و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: طرحهای مختلفی که درباره مسئله هسته ای ایران مطرح شده و می شود ، همه قابل بررسی هستند و مجموعا می توان امیدوار بود که در قالب مذاکراتی سازنده و با حضور تمامی طرفها امکان نیل به تفاهمی همه جانبه در این باره وجود داشته باشد.

متکی درباره گمانه زنی هایی که در ارتباط احتمال مذاکره ایران و آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیتی بغداد مطرح می شود اظهار داشت: تصمیم سازی در این زمینه منوط به درخواست رسمی دولت آمریکا است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در سطح معاون وزیر در اجلاس بغداد شرکت خواهد کرد گفت: تصمیم در این رابطه در حال نهایی شدن است و پیشنهاداتی هم درباره برگزاری جلسه ای با حضور وزرای خارجه پس از این جلسه که قرار است بیستم اسفند (10 مارس) برگزار شود مطرح شده که هر چند درباره محل جلسه دوم بحثهایی وجود دارد اما به صورت اصولی مخالفتی با آن نداریم.

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