خشونت با فطرت انسان در تعارض است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، حسن عزوزی وزیر سابق امور اسلامی و استاد دانشکده شریعت دانشگاه قرویین فاس در مراکش در کتاب " اسلام و تهمت خشونت" ضمن بررسی موضع قرآن و سنت درباره خشونت و ارعاب، اتهام اسلام به ارعاب و اسلام، این دین امنیت، صلح و تسامح را مورد بررسی قرار داده است.

وی اظهار داشت: یکی از علتها و یا یکی از برجسته ترین مسائلی که منجر به افزایش دشمنی روابط اسلام وغرب شد، حادثه 11 سپتامبر بود که کینه و خشم غربیها را علیه مسلمانان و اعراب برانگیخت و چهره اسلام را در غرب در ترازویی قرار داد تا آن را محک بزنند. این حادثه منجر به اتهام اسلام شد که این دین آسمانی به خشونت و ارعاب دعوت می کند و این مسئله برای آنها محقق شد که اسلام با همه عقاید، مبانی و ارزشهای خود علت دشمنی مسلمانان با غربیها است.

این وضعیت بسیار اسفبار بود، به گونه ای که برخی از رهبران غربی به سرعت به تبیین عدم ارتباط اسلام و ارعاب پرداختند تا مسائلی مانند ستایش و احترام به اسلام و مبادی آن ایجاد شود، آنها در این راستا در همه خطابه های رسمی یا تصریحات رسانه ای آن را تکرار کردند، زیرا رسانه های غربی با همه مؤلفه های خود چون سخنرانی، عکس و کاریکاتور از حمله به اسلام و مسلمانان سرباز نمی زدند تا آن را منبعی از خشونت و ارعاب معرفی کرده و میان اسلام و ارعاب تقارن برقرار کنند.

این وضعیت به گونه ای بود که برخی از سران سیاسی و رسانه ای به ارعاب و خشونت دامن می زدند و با استفاده و ساخت اصطلاحات مختلف سعی می کردند تا با دلایل و القائات منفی به تبیین این مسئله بپردازند.

اما جایگاه اسلام در برابر هر آنچه که با خشونت و مفاهیم متنوع ارعاب مرتبط است، جایگاه ثابتی دارد. ارعاب و خشونت با فطرت انسان و اسلام در تعارض است، بنابراین باید زمینه های از بین رفتن اشکال مختلف آن نیز فراهم شود.

حسن عزوزی در ادامه یاد آور شد: این رسانه ها سعی داشتند تا غربیها به صورت رو در رو به تبیین ارتباط مسلمانان با خشونت بپردازند، این اقدامات تا جایی پیش رفت که کشورهای غربی علیه اقلیت مسلمانان تحریک شده و در خیابانها تظاهرات کردند و شعارهایی سر دادند.

اما باید جایگاه اسلام در برابر خشونت و ارعاب مشخص شود و با تأکید بر متون شرعی چون کتاب خدا و سنت نبوی زمینه جلوگیری از این اتهامات فراهم شود و با پدیده ارعاب و خشونت با بررسی جایگاه اعتقادی، فکری و اخلاقی اسلام در این باره با تمرکز بر دو نظر قرآن و سنت مورد تأکید قرار گیرد.

البته شاید مقدر بوده تا حادثه 11 سپتامبر و دیگر حوادث رخ دهد تا مسلمانان در کشورهای اسلامی و غربی تلاش کنند چهره واقعی اسلام را در غرب ارائه و جلوی همه اتهامات و شبهات به اسلام و مسلمانان را گیرند.