روبات مخصوص نجات قربانیان از صحنه های حوادث ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سه بخش به طور مستقل قابلیت عمل دارند و در شرایط مختلف همچون برای پیدا کردن قربانیان از میان آوار استفاده می شوند.

این بخش ها زمانی که در کنار هم سوار می شوند به صورت یک روبات بزرگتر با پیچیدگی های بیشتر عمل می کنند. هر بخش از چرخ هایی شبیه به تانک ساخته شده که امکان بالا رفتن از پله ها و حرکت از میان سطوح ناهموار را برای آنها فراهم می سازد.



سنسورهای کار گذاشته شده در سیستم از جمله دوربین، سنسور تماسی، ژیروسکوپ و مدل جی پی اس به روبات امکان تماس با دنیای اطرافش را داده و زمینه تشخیص موقعیت را برای آن فراهم می سازد.

در حال حاضر دانشمندان قصد دارند تعداد واحدهای این روبات را به نحوی افزایش دهند که خاصیت خودگردانی آنها حفظ شود.

اطلاعات مربوط به طراحی این روبات در نشریه بین المللی "سیستم های پیشرفته روباتیک" منتشر شده است.