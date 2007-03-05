نامه 157 نماینده به رئیس جمهور در اعتراض به واردات شکر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، پیش از پایان جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس حسین نجابت عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نامه های رسیده به هیات رئیسه را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش نامه 157 نماینده مجلس خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور درخصوص حجم بالای واردات شکر ، اشباع بازار و مشکلات کارخانه های قند و شکر داخلی در فروش محصولات خود اعلام وصول شد.

سوال 8 نماینده مجلس از مصطفی پور محمدی وزیر کشور نیز اعلام وصول شد که بر اساس آن اسماعیل گرامی مقدم، محمد قمی ، قدرت الله علیخانی ، ولی رعیت ، محمد رضا تابش ، سید رضا نوروزاده ، اسماعیل جبارزاده و اکبر اعلمی در خصوص نحوه عملکرد وزارت کشور در انتخابات شورای شهر تهران و کلان شهرها از وزیر کشور سوال کردند.

همچنین سوال محمد علی حیدری نماینده لنگرود از وزیر نفت در خصوص علت اجرایی نشدن بند " ز" تبصره 11 برای گاز رسانی شهرها و 9 هزار روستا اعلام وصول شد.