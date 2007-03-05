میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال 86

یکی از اهداف اصلی تشکل ستاد مزد تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 86 براساس اطلاعات فراگیر و واقعی گزارش شده است.
این ستاد سپس با نظرخواهی از کارگاه ها برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بررسی آن، پیشنهادات خود را به شورای عالی کار ارسال کرد.
اولین جلسه شورای عالی کار هم با حضور نمایندگان جدید کارگران در کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور و اعضای جدید کانون عالی کارفرمایی چهارشنبه گذشته تشکیل شد. همچنین گروه های مطالعاتی وزارت کار و ستاد مزد، نتیجه بررسی های خود درباره سبد هزینه خانوار را به شورای عالی کار ارائه کردند.
البته موسی الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس در شورای تعیین حقوق و دستمزد گفته است: نماینده کارفرمایان و کارگران حداقل حقوق سال 86 را از 180 تا 230 هزار تومان به کمیته سه جانبه شامل نماینده کارگران، کارفرمایان و وزارت کار پیشنهاد کردهاند که البته این پیشنهاد هنوز به تصویب این کمیته نرسیده است.
برهمین اساس، امروز قرار است شورای عالی کار وضعیت حداقل حقوق و دستمزد سال 86 را تعیین تکلیف کند.
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