سرپرست اداره پارک ملی لار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پارک ملی لار در مجموع با منطقه شکار ممنوع با مساحت حدود ۷۵ هزار هکتار در شمال شرقی استان تهران و بین دو استان تهران و مازندران واقع شده و مدیریت پارک ملی لار با حفاظت محیط زیست استان تهران است.

فرهاد زندی افزود: مسیرهای دسترسی به پارک ملی لار شامل یک مسیر از جاده هراز، پاسگاه ۱۷ اسفند و دریاچه سد لار که مسیر اصلی است و از مسیر جاده هراز ورودی دارد می‌شود و مسیر دوم مسیر شهرستان شمیرانات و سد لتیان است که مسیردوم مسیر دسترسی به مناطق بالادست پارک ملی لار است.

وی در خصوص وضعیت کنونی پارک ملی لار گفت: با توجه به بارندگی که امسال داشتیم بحمدالله وضعیت منابع آبی و وضعیت خود سد خوب پیش‌بینی شده و در فروردین ماه امسال ان‌شالله از سال‌های گذشته خیلی بهتر است. پارک ملی لار هر سال طبق روال از ۱۵ خرداد با توجه به اقلیمی که دارد و آمادگی که طبیعت برای پذیرش دارد از ۱۵ خرداد بازگشایی می‌شود و تا ۱۵ شهریور این بازگشایی ادامه دارد و هموطنان می‌توانند از ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر به صورت روزانه از منطقه بازدید کنند که البته شامل اقامت شبانه نیست.

سرپرست اداره پارک ملی لار تصریح کرد: با توجه به وضعیت کنونی در ایام عید در خود منطقه پارک ملی لار نمی‌توانیم پذیرای گردشگران باشیم و به دلیل خطراتی که در این فصل در منطقه هست و به دلیل ممنوعیت‌هایی که از قدیم در منطقه داریم پارک از ۱۵ خرداد بازگشایی می شده تا ۱۵ شهریور. ولی در حاشیه منطقه و در حاشیه جاده هراز در مسیرهای منطقه شکارممنوع که جزئی از منطقه پارک ملی لار است مسیرهای خوبی برای توقف چند ساعته هموطنان و طبیعت گردان داریم و مسافرانی که به سمت شمال تردد دارند می‌توانند استراحت چند ساعته ای آنجا داشته باشند و از حاشیه منطقه و برفی که در منطقه موجود است لذت ببرند و از امکان ورزش‌های زمستانی هم استفاده کنند.

زندی تأکید کرد: از همه دوستانی که به طبیعت می‌آیند و از طبیعت استفاده می‌کنند خواهش می‌کنیم که پسماند و زباله‌شان را به طور کامل از منطقه خارج کنند و آنجا نگذارند. پسماند هر ماده غذایی که استفاده می‌کنند را در همان کیسه‌ای که به طبیعت می‌آورند برگردانند و از منطقه بیرون ببرند و در محل دریافت زباله یا سطل آشغال‌هایی که در مسیر جاده‌ها هست بریزند تا بعد تفکیک شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که اغلب باید به هموطنانمان هشدار بدهیم بحث آتش در طبیعت است که خوشبختانه الان هوا سرد است و منطقه برفی است و حتی آتش روشن کردن هم سخت است ولی در تابستان و پاییز حتماً باید این الزامات را رعایت کنند چرا که اتفاقاتی مثل آتش سوزی مخرب‌ترین چیز برای طبیعت است.

سرپرست اداره پارک ملی لار درباره تنوع زیستی منطقه نیز گفت: در بحث گونه‌های جانوری اگر از گوشتخواران شروع کنیم، پلنگ، خرس قهوه‌ای، و گرگ خاکستری را داریم. روباه معمولی هم داریم. از چهارپایان علفخوار، گونه کل و بز وحشی، قوچ و میش و گراز داریم که خیلی هم تعدادشان فراوان است.

زندی ادامه داد: از میان پرندگان هم گونه عقاب طلایی را داریم که بسیار پرنده باشکوه و قدرتمندی است و نماد آزادی است. گونه کبک دری را داریم و با توجه به مرتفع بودن منطقه که در البرز مرکزی واقع شده هم کبک دری داریم و هم کبک معمولی را داریم. انواع سینه‌سرخ و سینه‌زر و چکاوک و سنگ‌چشم را داریم. از آبزیان هم گونه منحصر به فرد قزل‌آلای خال‌قرمز هست که هیچ جای کشور با این جمعیت و تراکم بالا نداریم و تنها جایی است که با توجه به منابع آبی بسیار سالم و پاکی که وجود دارد هنوز منابع آلاینده‌ای در هیچ جایش نداریم و به همین دلیل در آن گونه قزل‌آلای خال قرمز را داریم.

وی تصریح کرد: در خزندگان هم افعی لطیفی را داریم که گونه اندمیک این منطقه است و خیلی هم تعدادش خوب و رضایت‌بخش است و یکی از گونه‌هایی است که شناسایی شده و در این منطقه به صورت اندمیک است. البته گونه قفقازی و گرزه مار هم هست ولی گونه شاخص منطقه افعی لطیفی است.