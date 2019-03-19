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۲۸ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۵۰

در گفتگو با مهر اعلام شد

حاشیه‌های پارک ملی لار پذیرای گردشگران نوروزی است

حاشیه‌های پارک ملی لار پذیرای گردشگران نوروزی است

سرپرست اداره پارک ملی لار ضمن برشمردن جاذبه‌های این پارک ملی اعلام کرد: طبق روال هرسال پارک ملی لار از ۱۵خرداد بازگشایی می‌شود اما مناطق حاشیه‌ای و شکارممنوع پارک پذیرای گردشگران نوروزی است.

سرپرست اداره پارک ملی لار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پارک ملی لار در مجموع با منطقه شکار ممنوع با مساحت حدود ۷۵ هزار هکتار در شمال شرقی استان تهران و بین دو استان تهران و مازندران واقع شده و مدیریت پارک ملی لار با حفاظت محیط زیست استان تهران است.

فرهاد زندی افزود: مسیرهای دسترسی به پارک ملی لار شامل یک مسیر از جاده هراز، پاسگاه ۱۷ اسفند و دریاچه سد لار که مسیر اصلی است و از مسیر جاده هراز ورودی دارد می‌شود و مسیر دوم مسیر شهرستان شمیرانات و سد لتیان است که مسیردوم مسیر دسترسی به مناطق بالادست پارک ملی لار است.

وی در خصوص وضعیت کنونی پارک ملی لار گفت: با توجه به بارندگی که امسال داشتیم بحمدالله وضعیت منابع آبی و وضعیت خود سد خوب پیش‌بینی شده و در فروردین ماه امسال ان‌شالله از سال‌های گذشته خیلی بهتر است. پارک ملی لار هر سال طبق روال از ۱۵ خرداد با توجه به اقلیمی که دارد و آمادگی که طبیعت برای پذیرش دارد از ۱۵ خرداد بازگشایی می‌شود و تا ۱۵ شهریور این بازگشایی ادامه دارد و هموطنان می‌توانند از ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر به صورت روزانه از منطقه بازدید کنند که البته شامل اقامت شبانه نیست.

سرپرست اداره پارک ملی لار تصریح کرد: با توجه به وضعیت کنونی در ایام عید در خود منطقه پارک ملی لار نمی‌توانیم پذیرای گردشگران باشیم و به دلیل خطراتی که در این فصل در منطقه هست و به دلیل ممنوعیت‌هایی که از قدیم در منطقه داریم پارک از ۱۵ خرداد بازگشایی می شده تا ۱۵ شهریور. ولی در حاشیه منطقه و در حاشیه جاده هراز در مسیرهای منطقه شکارممنوع که جزئی از منطقه پارک ملی لار است مسیرهای خوبی برای توقف چند ساعته هموطنان و طبیعت گردان داریم و مسافرانی که به سمت شمال تردد دارند می‌توانند استراحت چند ساعته ای آنجا داشته باشند و از حاشیه منطقه و برفی که در منطقه موجود است لذت ببرند و از امکان ورزش‌های زمستانی هم استفاده کنند.

زندی تأکید کرد: از همه دوستانی که به طبیعت می‌آیند و از طبیعت استفاده می‌کنند خواهش می‌کنیم که پسماند و زباله‌شان را به طور کامل از منطقه خارج کنند و آنجا نگذارند. پسماند هر ماده غذایی که استفاده می‌کنند را در همان کیسه‌ای که به طبیعت می‌آورند برگردانند و از منطقه بیرون ببرند و در محل دریافت زباله یا سطل آشغال‌هایی که در مسیر جاده‌ها هست بریزند تا بعد تفکیک شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که اغلب باید به هموطنانمان هشدار بدهیم بحث آتش در طبیعت است که خوشبختانه الان هوا سرد است و منطقه برفی است و حتی آتش روشن کردن هم سخت است ولی در تابستان و پاییز حتماً باید این الزامات را رعایت کنند چرا که اتفاقاتی مثل آتش سوزی مخرب‌ترین چیز برای طبیعت است.

سرپرست اداره پارک ملی لار درباره تنوع زیستی منطقه نیز گفت: در بحث گونه‌های جانوری اگر از گوشتخواران شروع کنیم، پلنگ، خرس قهوه‌ای، و گرگ خاکستری را داریم. روباه معمولی هم داریم. از چهارپایان علفخوار، گونه کل و بز وحشی، قوچ و میش و گراز داریم که خیلی هم تعدادشان فراوان است.

زندی ادامه داد: از میان پرندگان هم گونه عقاب طلایی را داریم که بسیار پرنده باشکوه و قدرتمندی است و نماد آزادی است. گونه کبک دری را داریم و با توجه به مرتفع بودن منطقه که در البرز مرکزی واقع شده هم کبک دری داریم و هم کبک معمولی را داریم. انواع سینه‌سرخ و سینه‌زر و چکاوک و سنگ‌چشم را داریم. از آبزیان هم گونه منحصر به فرد قزل‌آلای خال‌قرمز هست که هیچ جای کشور با این جمعیت و تراکم بالا نداریم و تنها جایی است که با توجه به منابع آبی بسیار سالم و پاکی که وجود دارد هنوز منابع آلاینده‌ای در هیچ جایش نداریم و به همین دلیل در آن گونه قزل‌آلای خال قرمز را داریم.

وی تصریح کرد: در خزندگان هم افعی لطیفی را داریم که گونه اندمیک این منطقه است و خیلی هم تعدادش خوب و رضایت‌بخش است و یکی از گونه‌هایی است که شناسایی شده و در این منطقه به صورت اندمیک است. البته گونه قفقازی و گرزه مار هم هست ولی گونه شاخص منطقه افعی لطیفی است.

کد مطلب 4570443

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