رضویان فیلم کوتاه "عشق و تمدن" را ساخت

رضویان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساخت این فیلم کوتاه گفت: "من هر وقت از درگیری ساخت فیلم های سینمایی فارغ می شوم، سراغ فیلم کوتاه می روم. این فیلم ها را جدا از دغدغه های سینمای حرفه ای می سازم و از فضای دوست داشتنی فیلم تجربی و کوتاه لذت می برم. در فاصله سه فیلم سینمایی خود حدود هشت فیلم کوتاه و مستند کار کرده ام و از اینکه ریشه ها و خاستگاه خود را فراموش نمی کنم، بسیار خوشحالم."
فیلم "عشق و تمدن" به روزی می پردازد که آقای ماهیچی از پیرزنی که در یک رستوران مشغول به کار است، خواستگاری می کند. این فیلم را مهدی باقری تدوین کرده و شرکت فیلمسازی و پژوهش های سینمایی "هیلاج" تهیهکننده فیلم است.
این کارگردان در فیلم های کوتاه دیگرش مانند "آوازهای مرد خاکستری" از شخصیت پیرمردی شوخ به نام "آقای ماهیچی" استفاده کرده بود. این شخصیت آذرماه 1378 درگذشت و از آن زمان تاکنون رضویان هر سال به احترام وی با استفاده از تصاویری که از او فیلمبرداری کرده، اثری کوتاه را تدوین میکند.
این کارگردان در فیلم های "آوازهای مرد خاکستری در سال"، "آواز برای هامبورگ"، "همسایهها"، "یک مرد تشنه"، "خدا و تکنولوژی"، "یک مرد یک سیب" و "یک مرد یک توپ" از شخصیت آقای ماهیچی استفاده کرده است. فیلم سینمایی "مینای شهر خاموش" آخرین ساخته بلند سینمایی این کارگردان در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.
امیرشهاب رضویان ساخت فیلم کوتاه "عشق و تمدن" را با شخصیت همیشگی فیلمهای کوتاه خود به پایان رساند.
رضویان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساخت این فیلم کوتاه گفت: "من هر وقت از درگیری ساخت فیلم های سینمایی فارغ می شوم، سراغ فیلم کوتاه می روم. این فیلم ها را جدا از دغدغه های سینمای حرفه ای می سازم و از فضای دوست داشتنی فیلم تجربی و کوتاه لذت می برم. در فاصله سه فیلم سینمایی خود حدود هشت فیلم کوتاه و مستند کار کرده ام و از اینکه ریشه ها و خاستگاه خود را فراموش نمی کنم، بسیار خوشحالم."
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