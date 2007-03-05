رضویان فیلم کوتاه "عشق و تمدن" را ساخت

رضویان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساخت این فیلم کوتاه گفت: "من هر وقت از درگیری ساخت فیلم های سینمایی فارغ می شوم، سراغ فیلم کوتاه می روم. این فیلم ها را جدا از دغدغه های سینمای حرفه ای می سازم و از فضای دوست داشتنی فیلم تجربی و کوتاه لذت می برم. در فاصله سه فیلم سینمایی خود حدود هشت فیلم کوتاه و مستند کار کرده ام و از اینکه ریشه ها و خاستگاه خود را فراموش نمی کنم، بسیار خوشحالم."



فیلم "عشق و تمدن" به روزی می پردازد که آقای ماهیچی از پیرزنی که در یک رستوران مشغول به کار است، خواستگاری می کند. این فیلم را مهدی باقری تدوین‏ کرده و شرکت فیلمسازی و پژوهش های سینمایی "هیلاج" تهیه‏کننده فیلم است.



این کارگردان در فیلم های کوتاه دیگرش مانند "آوازهای مرد خاکستری" از شخصیت پیرمردی شوخ به نام "آقای ماهیچی" استفاده کرده بود. این شخصیت آذرماه 1378 درگذشت و از آن زمان تاکنون رضویان هر سال به احترام وی با استفاده از تصاویری که از او فیلمبرداری کرده، اثری کوتاه را تدوین می‏کند.



این کارگردان در فیلم های "آوازهای مرد خاکستری در سال"، "آواز برای هامبورگ"، "همسایه‏ها"، "یک مرد تشنه"، "خدا و تکنولوژی"، "یک مرد یک سیب" و "یک مرد یک توپ" از شخصیت آقای ماهیچی استفاده کرده است. فیلم سینمایی "مینای شهر خاموش" آخرین ساخته بلند سینمایی این کارگردان در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.