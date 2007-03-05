به گزارش خبرنگار مهر، معیریان که کارگردانی فیلم های سینمایی "کما" و "چپ دست" را در کارنامه فعالیت های هنری خود دارد، از هفته گذشته تدوین "بایرام" را آغاز کرده است. محمدمهدی گورنگی نیز ساخت موسیقی این مجموعه را بر عهده خواهد داشت. تاکنون بیش از 60 درصد این مجموعه مقابل دوربین رفته و تصویربرداری آن همچنان در لوکیشن تهران ادامه دارد.



داستان این سریال درباره فردی به نام بایرام است که به عنوان سرایدار وارد ساختمانی می شود. آدم های این ساختمان در جریان زندگی روزمره دچار مشکلاتی هستند و وی به آنها در حل مشکلاتشان کمک می کند. فتحعلی اویسی، غلامحسین لطفی، امیر جعفری، رضا فیض نوروزی، رویا افشار، محمد شیری، فلامک جنیدی، زهره حمیدی، یلدا قشقایی، نفیسه روشن، سهیل تاکی، علی ترابی و ابراهیم آبادی بازیگران اصلی این مجموعه هستند.



مجموعه تلویزیون "بایرام" بر اساس فیلمنامه مشترک علی خودسیانی، فریدون فرهودی و علی‌اکبر محلوجیان به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما تهیه و تولید می‌شود.