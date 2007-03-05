یک ژنرال آمریکایی از کندی پیشرفت در اجرای طرح امنیتی بغداد خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سرلشکر ریموند اودیرنودر گفتگو با تلویزیون سی ان ان درباره طرح امنیتی جدید بغداد که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا 10 ژانویه اعلام کرد، گفت : این طرح هنوز در مراحل اولیه قراردارد ، اما عملیاتهای آن تا کنون آغازشده است .



وی افزود : ما برای دیدن پیشرفت، در آغازراه هستیم و این پیشرفت بسیار کند است؛ ما انتظار پیشرفت داریم،زیرا تصور

می کنیم که پیشرفت در این امر ماهها طول خواهد کشید .



اودیرنو خاطر نشان کرد : عراقیها 18 گردان از نیروهای نظامی را در منطقه بغداد مستقر کرده اند که کاملا قوی نیستند. از نظر سطح توان نظامی ، 7 واحد از 55تا 65 درصد توان برخوردارند و 7 واحد دیگر 65-85 درصد و سطح توان حداقل چهار گردان نیز به 95 درصد می رسد .



وی افزود : نیروهای عراقی درحال یادگیری رهبری و چگونگی اسقرار نیروها در داخل و اطراف بغداد هستند و ما شاهد بهبود قابل توجه در این باره هستیم، زیرا همچنان به جلو گام بر می داریم .



فرمانده شماره 2 نظامیان آمریکایی در عراق خاطرنشان کرد: عراقیها هر پنج هفته در حال آموزش 7500 سرباز هستند که به عنوان جایگزین واحدهای بغداد مورد استفاده قرار خواهند گرفت .



وی افزود: نیروهای عراقی و آمریکایی دوشادوش هم تلاش می کنند تا برای واگذاری کنترل امنیتی به عراقیها ، سطح درست امنیتی حاصل شود .



وی درباره زمان واگذاری امنیت به عراقیها گفت : این امر زمانبر خواهد بود و نمی توان برای آن تاریخ دقیقی عنوان کرد ، اما حداکثر شش تا نه ماه طول خواهد کشید .



اظهارات این ژنرال آمریکایی زمانی صورت می گیرد که تعداد زیادی از نظامیان آمریکایی و عراقی شب گذشته وارد شهرک صدر شدند؛ بدون آنکه با مقاومت مسلحانه روبرو شوند .



این فرمانده آمریکایی همچنین خاطرنشان کرد : نظامیان آمریکایی با رهبران قبایل استان الانبار از نزدیک در حال همکاری هستند که این بخشی از استراتژی جدید آمریکا درعراق است .