"گرازهای وحشی" 38 میلیون دلار فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر شرح حال مردانی را روایت می کند که خسته از روزمرگی تصمیم می گیرند به ماجراجویی های دوران جوانی بازگردند و با موتور راهی سفری پرماجرا می شوند. "گرازهای وحشی" پررونق ترین فروش ماه مارس را برای استودیو والت دیسنی رقم زد و عنوان پرفروشترین افتتاحیه برای فیلم های تراولتا را نیز از آن خود کرد.



پل درگارابدیان با اشاره به اینکه فروش "گرازهای وحشی" از سطح انتظار بالاتر بوده، گفت: "فروش فیلم با توجه به چهار ستاره ای که در آن حضور دارند، شگفت انگیز است. حضور بازیگران خوب، ایده عالی و بازاریابی فوق العاده از جمله دلایل کامیابی این اثر در گیشه بوده است."



با کسب مقام نخست جدول فروش توسط "گرازهای وحشی"، مقام دوم به تریلر "زودیاک" به کارگردانی دیوید فینچر رسید که 13 میلیون دلار فروخت. از دیگر فیلم های پرفروش این هفته می توان به "روح سوار" با شرکت نیکلاس کیج اشاره کرد که در سومین هفته فروش با حدود 12 میلیون دلار در جایگاه سوم جدول قرار گرفت و مقام چهارم به "پل های تیرابیتیا" اختصاص یافت. این فانتزی کودکانه در چهارمین هفته اکران 9 میلیون دلار فروش کرد و باعث شد فیلم "شماره 23" با کسب هفت میلیون دلار به مقام پنجم قناعت کند.