به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن ، ایرج اکبریه با اشاره به درج نام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به‌عنوان چهارصد و سی و پنجمین شرکت پذیرفته شده در تابلوی فرعی بورس اوراق بهادار تهران، افزود: با توجه به سرمایه 15 هزار و 800 میلیارد ریالی این شرکت و تعداد سهام آن که 3برابر مس است، پیش بینی می شود این شرکت بزرگ‌ترین شرکت تاریخ بورس ایران شود و مس در رتبه دوم قرار گیرد.

مشاور وزیر صنایع و معادن در امور مجامع عمومی و شوراهای عالی در ادامه در خصوص روند اجرای اصل 44 قانون اساسی در وزارت صنایع و معادن گفت: 5 شرکت مس، فولاد مبارکه ، فولاد خوزستان ، آلومینیوم ( ایرالکو) و ذوب آهن اصفهان ، تابعه این وزارتخانه مشمول اصل 44 قانون اساسی هستند که تاکنون کار واگذاری سهام شرکت های مس و فولاد مبارکه ، به‌صورت عرضه 5 درصد از سهام آنها برای کشف قیمت و 20 درصد از سهام مس و 25 درصد از سهام فولاد مبارکه در قالب سهام عدالت انجام شده است.

اکبریه افزود: واگذاری سهام 3 شرکت دیگر نیز بر اساس برنامه به صورت 5 درصد برای کشف قیمت و 30 درصد برای سهام عدالت طی ماههای آینده انجام می شود.

معاون اقتصادی سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع همچنین در خصوص مسائل مرتبط با قیمت سهام عرضه شده مس گفت: طبق قانون برنامه سوم توسعه که در برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است، مسئولیت قیمت گذاری و واگذاری سهام بر عهده سازمان خصوصی سازی ، وابسته به امور اقتصادی و دارایی است و وزارت صنایع و معادن نیز بر اساس مصوبه دولت ، سهام و وکالت برای فروش آن را به سازمان خصوصی سازی واگذار کرده است.

اکبریه افزود: براساس توافق سازمان خصوصی سازی با سازمان بورس ، شرکت‌هایی که اولین بار سهام خود را عرضه می کنند باید 5 درصد از کل سهام را با اعلام قبلی برای کشف قیمت ارائه کنند تا عرضه و تقاضا قیمت آن را تعیین کند و درباره مس هم همین رویه صورت گرفته است.

اکبریه در خصوص افزایش بهای مس در بازارهای جهانی و ادعای متضرر شدن دولت از این جهت نیز خاطرنشان کرد: قیمت جهانی این فلز امسال نسبت به پارسال افزایش زیادی داشته است اما این نوسان شدید ، در دوره واگذاری سهام مس و 2 هفته تاخیر واگذاری سهام رخ نداد و در این 2 هفته بهای مس در بازارهای جهانی نوسان زیادی نداشته است.

مشاور وزیر صنایع و معادن در ادامه در خصوص نحوه عرضه سهام مس در قالب سهام عدالت گفت: با توجه به واگذاری 5 درصد از سهام مس، میانگین قیمت سهام در روز اول با 50 درصد تخفیف ، برای واگذاری 20 درصد دیگر از این سهام در قالب سهام عدالت تعیین شد.

معاون اقتصادی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی همچنین در خصوص علت موکول شدن واگذاری سهام فولاد خوزستان و آلومینیوم ( ایرالکو) به سال آینده گفت: برای واگذاری سهام این دو شرکت آمادگی کامل داریم اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و مشکل تامین نقدینگی ، علیرغم برنامه ریزی قبلی این واگذاری به فروردین و اردیبهشت 86 موکول خواهد شد.