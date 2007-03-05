انتقالم به فرانکفورت شایعه است / تا ماه دیگر تیم فصل آینده ام را مشخص می کنم

مهدی مهدوی کیا با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: طی چند هفته گذشته شایعه انتقال من به تیم اینتراخت فرانکفورت قوت گرفته و اخباری در این زمنیه مطرح شده که صحت ندارد. در حال حاضر به جدایی از هامبورگ فکر نمی کنم. من هم مانند دیگر بازیکنان ابتدا به بقای هامبورگ در بوندس لیگا می اندیشم و پس از دستیابی به این هدف در خصوص آینده تصمیم گیری می کنم.

وی ادامه داد: تا یک ماه آینده با بررسی جوانب امر تیم فصل آینده ام را انتخاب می کنم و شاید قراردادم را با تیم هامبورگ تمدید کردم.

بازیکن ایرانی تیم فوتبال هامبورگ با ابراز رضایت از عملکرد این تیم طی 4 دیدار گذشته عنوان داشت: ما یکی از بهترین تیمهای آلمان هستیم. حتی کیفیت و پتانسیل حضور در جمع مدعیان بوندس لیگا را هم داریم اما متاسفانه نتایج ابتدای فصل باعث شد تا شرایط بحرانی بر تیم حاکم شود و به قعر جدول نزول کنیم. با اینحال تغییر و تحول در کادر فنی و بازگشت بازیکنان مصدوم تحولی مثبت در تیم ما به وجود آورد و دوباره به روزهای اوج بازگشته و طی هفته های گذشته دو تیم صدرنشین بوندس لیگا یعنی وردربرمن و شالکه را در خانه شان شکست داده ایم.

وی افزود: شرایط حال حاضر تیم ما به مراتب بهتر از هفته های گذشته است و تیم به خودباوری رسیده است. خوشحالم که از بحران ابتدای فصل فاصله گرفته ایم و می توانیم به بقا در بوندس لیگا امیدوار باشیم.

مهدوی کیا در خصوص دلایل نیمکت نشینی اش در دیدار روز جمعه تیم فوتبال هامبورگ مقابل وردربرمن اذعان داشت: در غیاب هافبک آرژانتینی مان، استیونس تصمیم گرفت تغییراتی در ترکیب اصلی تیم اعمال کند و با به میدان فرستادن 3 هافبک با تمایل دفاعی ابتدا دروازه خودی را حفظ کرده و پس از آن به دنبال حمله و زدن گل باشیم.

وی ادامه داد: به همین خاطر من در نیمه اول روی نیمکت نشستم و با آغاز حملات تیم وارد زمین شدم. خوشبختانه پس از ورود من به زمین تیم به 2 گل رسید و برنامه های کادر فنی به خوبی در زمین پیاده شد.

هافبک ایرانی تیم فوتبال هامبورگ تاکید کرد: سرمربی تیم تا به امروز از کار من رضایت داشته است. اینکه در بازیهای گذشته یکی از بازیکنان اصلی هامبورگ بوده ام نشان می دهد مربی از عملکرد من راضی است. او حتی در گفتگوهایی که با من داشته نیز بر این مسئله تاکید کرده است.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان مهمترین هدف تیم هامبورگ در فصل جاری را بقا در بوندس لیگا عنوان کرد و گفت: آنقدر شرایط تیمها در قعر جدول بوندس لیگا پیچیده است که هیچ تیمی نمی تواند با اطمینان از کسب سهمیه جام یوفا حرف بزند. اختلاف امتیازات تیم دهم با تیم هفدهم یک امتیاز است و با یک باخت امکان دارد جابجایی عمده در جدول به وجود آید.

وی افزود: یکی از مهترین اهداف ما پس از حضور استیونس در تیم فوتبال هامبورگ فاصله گرفتن از قعر جدول و رسیدن به جایگاهی مطمئن در میانه جدول بوده است. تا به امروز بطور کامل در رسیدن به این هدف موفق نبوده ایم و در صورت تحقق آن برای کسب سهمیه جام یوفا تلاش خواهیم کرد.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان با تاکید بر همراهی این تیم در بازیهای دوستانه آتی اذعان داشت: در صورتیکه مسابقات تیم ملی در روز مورد نظر فیفا برگزار شود حتما برای همراهی این تیم به تهران می آیم.