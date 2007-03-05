معرفی مسئولان اصلی بنیاد ملی نخبگان تا پایان سال/ حل مشکل سربازی نخبگان با همکاری ستاد مشترک نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق واعظ زاده صبح امروز در نشست خبری با رسانه های گروهی با بیان این مطلب که مقام معظم رهبری و رئیس جمهور تاکید ویژه ای به بحث پژوهش و علم و فناوری دارند، افزود: دستیابی به افق 20 ساله کشور و رسیدن به مقام اول علمی در منطقه برای ملتی که تاریخ پرافتخار علم را دارند، چشم انداز دور از دسترسی نیست.

وی اظهار داشت: برای رسیدن به این چشم انداز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان مرجع هماهنگ کننده و راهبری کننده دستگاه های علمی کشور تاسیس شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به ماموریت های معاونت جدید علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: رسیدگی و حمایت از نخبگان داخل و خارج کشور، همکاری دانشگاه و صنعت و گسترش تعامل این دو مرکز و همچنین حمایت و گسترش فناوری های نوین ملی ماموریت های معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور است.

واعظ زاده اظهار داشت: ماموریت و هدف این معاونت ارائه خدمات مناسب به نخبگان برای خدمت بیشتر این افراد به کشور و مردم است و سعی خواهد شد بیش از گذشته از توانایی های ارزشمند مغزهای متفکر و استعدادهای برجسته استفاده شود تا با رفع موانع و پشتیبانی های لازم مادی و معنوی بستر فعالیت این نیروها بیش از گذشته فراهم شود.

وی در خصوص ساز و کارهای اجرایی برای حمایت از نخبگان گفت: بنیاد ملی نخبگان بر طبق اساسنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده که اکنون باید به دنبال شکل گیری ساختار مناسب تشکیلاتی آن و انتصاب مسئولان اجرایی برای به اجرا درآوردن سازو کارهای اجرایی حمایتی از نخبگان بود. امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری مسئولان اصلی بنیاد مشخص و آماده پرداختن به امور اجرایی شوند.

واعظ زاده ادامه داد: شناسایی نخبگان و ضوابط احراز نخبگی تصویب شده اما کار شناسایی نخبگان در مراحل ابتدایی خود قرار دارد که تلاش می شود با شکل گیری بنیاد از اوایل سال آینده با سرعت بتوان نخبگان را در سطوح مختلف شناسایی کرد.

معاون فناوری ریئس جمهور خاطر نشان کرد : اقدامات حمایتی و پشتیبانی از نخبگان به صورتی اعمال می شود تا مشکلات بر سرراه تحقیق و پژوهش آنها رفع شود. امیدواریم در سال 86 بتوانیم حداقل یک مورد حمایتی از بخش بزرگی از نخبگان کشور را انجام دهیم.

واعظ زاده با اشاره به ساز و کارهای اجرایی در خصوص تقویت و ارتباط دانشگاه با صنعت گفت: برای تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت باید تمامی مراکز آموزش عالی دانشگاه ها موسسات تحقیقاتی و مراکز تحقیق و توسعه را با تمامی مراکز صنعتی سازمان ها، ارگان ها و نهادهای پیوند داد تا دستاوردهای علمی مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این راستا کمک به مسئله یابی واقعی در پژوهش، حمایت جدی از پژوهش های کاربردی، فراهم کردن ساز و کار برای تعامل هر چه بیشتر دانشگاه و صنعت و همجنین بازنگری در برنامه های درسی از مواردی است که در دستور کار معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری قرار دارد.

معاون فناوری رئیس جمهور تاکید کرد: باید فناوری های جدید را که نقش اساسی در توسعه و پیشرفت کشور دارد مورد توجه قرار داد و بر پیشرفت آنها نظارت کرد. کشور ما به فناوری هایی مانند نانو، زیست فناوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و باید به صورت ویژه این دسته از علوم را حمایت کرد.

واعظ زاده خاطر نشان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بسیار سریع امور در دستور کار خود را آغاز کرده اما باتوجه به این که دستیابی به تحولات علمی همیشه در دراز مدت نتیجه می دهد نباید انتظار داشت که فعالیت های این معاونت نیز بلافاصله ثمر دهد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص عدم افزایش بودجه پژوهشی کشور در سال 86 گفت: تنظیم بودجه قبل از شروع مسئولیت بنده صورت گرفته است. البته این معاونت می تواند در تعیین کلیت بودجه علم و فناوری کشور و هم در توزیع آن نقش داشته باشد.

معاون فناوری رئیس جمهور ادامه داد: بودجه توسط سازمان مدیریت نهایی و به مجلس ارائه شد که این موضوع مقارن با آغاز به کار معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بود. در مورد بودجه باید افزایش منابع مالی در بخش تحقیق و توسعه و همچنین توزیع مناسب و استفاده بهتر از این بودجه را مد نظر قرار داد تا پژوهش های ما به سمت حل مشکلات کشور سوق داده شود. البته موضوع افزایش منابع مالی در بخش تحقیقات باید حل شود.

واعظ زاده افزود: هدف از تاسیس معاونت علمی و فناوری کمک به سایر دستگاه هایی است که در خصوص علم و فناوری در کشور فعالیت می کنند.

وی خاطر نشان کرد: بنیاد ملی نخبگان که در ابتدا ریاست آن به عهده معاونت اول ریاست جمهوری بود با اصلاحیه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اساسنامه آن به معاونت علمی واگذار شد. همچنین دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری از این پس تحت نظارت این معاونت قرار می گیرد.

این مقام مسئول تاکید کرد: صندوق پژوهشگران نیز با گسترش و فعالیت بیشتر زیر نظر معاونت علمی قرار گرفته و تسهیلات این صندوق را به نخبگان نیز اختصاص خواهیم داد.

وی با اشاره به برنامه ریزی های دقیق حمایت از نخبگان گفت: مشکل سربازی نخبگان با همکاری ستاد مسترک نیروی مسلح برطرف می شود. از این پس نخبگان دوره سربازی خود به نحوه خاصی می گذرانند و در قالب کار علمی به آنها کارت پایان خدمت اعطا می شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: در خصوص شرکت در سینارهای بین المللی نیز برای نخبگان حمایت های ویژه ای در نظر گرفته می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید منابع اثر بخشی برای حمایت از فعالیت نخبگان ایرانی در تمام دنیا فراهم کرد، تاکید کرد: امیدواریم نخبگان ایران در هر جای دنیا از امتیازات معاونت علمی استفاده کنند البته این بدان معنا نیست که نخبگان ایرانی خارج از کشور باید به کشور برگردند و در این جا ماندگار شود.

واعظ زاده به برگزاری المپیادهای علمی مختلف اشاره کرد و ادامه داد: طی مذاکره ای که با سازمان سنجش داشته ایم تلاش خواهد شد تا رشته های علوم انسانی را نیز در المپیاد های علمی دانشجویی وارد کنیم و تعداد رشته های المپیادها را از 16 رشته به تمامی رشته هایی که آزمون کارشناسی ارشد در آن برگزار می شود افزایش دهیم.

وی در خصوص جایگاه اصلی معاونت علمی و فناوری در مقایسه با سازمان هایی مانند وزارت علوم و شورای عتف گفت: این معاونت در خصوص علم و فناوری از جایگاه ریاست جمهوری عمل می کند و به زودی تمامی اهداف پشتیبانی ها و هماهنگی ها با سایر نهادها مشخص می شود.

این مقام مسئول گفت: تهیه نقشه علمی کشور توسط وزارت علوم آغاز شده است که معاونت علمی و فناوری از آن حمایت می کند.