شورای نگهبان انتشار شرح تفصیلی مصوبات را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد، این اقدام گام دیگری در راستای اطلاع‌رسانی شفاف‌تر و جامع‌تر شورای‌نگهبان و پاسخگویی به افکار عمومی و تعامل متقابل با کارشناسان و صاحب‌نظران است که زمینه را برای طرح مباحث و دیدگاه‌های کارشناسی فراهم می‌کند.

در اولین مرحله، شرح تفصیلی روند بررسی "طرح ساماندهی مد و لباس"، "طرح اصلاح بند(4) مادة (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" ، "طرح بازگشت ساعت کار بانکها به حالت قبل"و "طرح استفصاریه جزء(3) بند (ب) ماده واحده اصلاح تبصره(2) الحاقی ماده(76) قانون اصلاح مواد(77) و (72) و تبصره مادة(76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به مادة 76 مصوب 1371" منتشر شده است.

دکتر کدخدایی سخنگوی شورای‌نگهبان در نشست خبری چندی پیش وعده داده بود شرح تفصیلی بررسی طرح‌ها و لوایح مجلس برای استفاده کارشناسان و صاحب‌نظران منتشر خواهد شد.