11 فدراسیون برتر و پرداخت بیش از 4 میلیارد ریال پاداش

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل ازسایت خبری سازمان تربیت بدنی، پرداخت این مبلغ براساس پیشنهاد کیومرث هاشمی معاون سازمان و رییس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و موافقت مهندس علی آبادی رییس سازمان تربیت بدنی صورت خواهد گرفت.

مهندس علی آبادی ضمن موافقت با تشویق فدراسیون های برتر در نامه ای به کیومرث هاشمی تصریح کرده است: بی شک تقدیر از فدراسیون های برتر و موفق علاوه بر افزایش انگیزه مسوولان این فدراسیونها ، راه را برای فعالیت بیشتر سایر فدراسیون ها هموار نموده تا با اطمینان و اعتماد به وجود چشم های ناظر، فعالیت خود را مضاعف نمایند.

رییس سازمان خطاب به کیومرث هاشمی تاکید کرده است: ضرورت دارد نظام ارزیابی عملکرد فدراسیون ها بطور کامل مستقر و علاوه بر ارزیابی سه ماهه و اعلام رسمی آن، ارزیابی یک ساله براساس محورها و شاخص های اعلام شده صورت گرفته و نتایج آن در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها ملاک عمل قرار گیرد.

این گزارش حاکیست با موافقت صورت گرفته دو فدراسیون نمونه کشتی و کاراته بواسطه نتایج در خور توجهشان در عرصه رقابتهای جهانی و بازیهای آسیایی دوحه ، هر یک مبلغ 500 میلیون ریال جایزه خواهند گرفت. همچنین 9 فدراسیون برتر شامل فدراسیون های هندبال ، بسکتبال ، جانبازان و معلولین ، نابینایان ، بوکس ، دوومیدانی ، دوچرخه سواری ، تکواندو و جودو هر یک مبلغ 350 میلیون ریال جایزه پرداخت خواهد شد.

همچنین در این مراسم از روسای فدراسیون ها نیز با اهدای لوح های تقدیر و جوایزی قدردانی بعمل خواهد آمد.