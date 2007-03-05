احداث هتل در 17 استان غیر برخوردار فاقد تخت / قرارداد ساخت 26 هتل 3 و 4 ستاره

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی جهانگیری امروز در نشست خبری به عملکرد شرکت توسعه در سال 85 اشاره کرد و افزود: یکی از قراردادها سرمایه گذاری 200 میلیارد تومانی برای ساخت 26 هتل 3 و 4 ستاره در قالب 4 هزار تخت است که هم اکنون درصد زیادی از عملیات احداث این هتلها انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه 50 شهر در 17 استان غیر برخوردار کشور 80 درصد فاقد هتل و تخت 3 ستاره هستند به همین دلیل با استفاده از فاینانس خارجی در اولویت احداث هتل قرار گرفتند.

جهانگیری از قرارداد 7 هزارمیلیارد ریالی با 4 شرکت سرمایه گذاری در سال جاری خبر داد و گفت: این مبلغ در جهت ساخت پروژه های هتل سازی با شرکتهای خارجی سرمایه گذاری شده است و در ابتدای سال 86 عملیات ساخت 20 پروژه در استان خوزستان ، 7 هتل و 10 مجتمع بین راهی و کمپ نیز در استانهای دیگر آغاز می شود.

رئیس شرکت سرمایه گذاری گردشگری تاکید کرد : مدیریت سرمایه گذاری مهم ترین موضوعی است که شرکت توسعه سرمایه گذاری دنبال می کند و تا کنون نیز به نتایج خوبی دست پیدا کرده است.

وی گفت: 256 میلیون دلار نیز از محل ردیف اعتباری سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بودجه سال 85 برنامه ریزی شده که امیدواریم تا پایان سال این اعتبارات را بتوانیم از بانک مرکزی برای اجرای 30 پروژه در نقاط برخوردار بگیریم .

جهانگیری افزود: در سال 85 موافقت اصولی 200 مجتمع بین راهی به تصویب رسید و در حال حاضر نیز 80 درصد کار به اتمام رسیده است.

وی در خصوص مجتمع های آب درمانی نیز گفت: در کشور تعداد قابل توجهی چشمه های آب گرم و سرد وجود دارد که هر یک از این 90 چشمه و مناطق آب گرم شناسایی شده قابلیت تبدیل شدن به سرعین را دارند و می توان از این جاذبه برای جذب گردشگر در کشور استفاده کرد همچنین برای 40 چشمه سرمایه گذار تعیین و قرار داد نیز بسته شده است .

جهانگیری از هزینه کردن 12 میلیارد تومان برای ساخت سرویس های بهداشتی خبر داد و افزود: بدین منظور 500 تا 600 نقطه درکشور شناسایی شده و در حال حاضر نیز بیش از 200 مجتمع بهداشتی احداث شده است که هر کدام از آنها 90 درصد پیشرفت کار داشته اند .

رئیس شرکت توسعه گردشگری با اشاره به شناسایی 100 نقطه در کشور برای احداث کمپ های اقامتی افزود: در حال حاضر 15 کمپ ساخته شده است و 64 پروژه ساخت هتل 3 و 4 و 5 ستاره دارای 13 هزار و 202 تخت نیز تعیین تکلیف شده و همچنین 110 نقطه نیز برای ساخت 200 مجتمع بین راهی ، 18 کمپ و 4 مجتمع آب درمانی تعین تکلیف شده است.

جهانگیری گفت: درخصوص تبلیغات گردشگری نیز در کشورهای عربی ، شبکه های خارجی mbc و الجزیره و... تبلیغات گسترده و تیزر انجام شده و همچنین 2 میلیارد و 200 میلیون تومان نیز برای برگزاری 12 نمایشگاه در کشورهای مختلف هزینه شده است.

وی از افتتاح هتل صخره ای کندوان در هفته آینده خبر داد و گفت: فاز اول این هتل با همکاری شرکت مشاور ebc با اعتبار بیش از 500 میلیون تومان در 10 کرانه ، 10 سوئیت و... افتتاح خواهد شد.