"پرده عشاق" نوا و کلام پالایش شده برای عزاداری است

به گزارش خبرنگار مهر سید عباس سجادی ضمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت : در راستای برگزاری نخستین نشست آسیب شناسی نغمه های عاشورایی که در سال گذشته برگزار شد ، برآن شدیم تا با یک تیم کارشناسی آثارماندگار از مداحان قدیم تهران رابه منظور ارائه الگوهای مناسب از نوحه خوانی و موسیقی عاشورایی جمع آوری کنیم .

مدیرعامل موسسه نغمه شهردرادامه گفت : حاصل تلاش یک ساله این تیم کارشناسی که متشکل از آقایان سید محمد سادات اخوی و علیرضا ابن تراب بود جمع آوری 400 ساعت از آثار مداحان صاحب سبک قدیمی بود که در نهایت هشت قطعه لوح فشرده به مدت 8 ساعت در آلبوم " پرده عشاق " منتشر کردیم .

درادامه این نشست سید محمدسادات اخوی محقق پروژه درباره گردآوری آثار به دست آمده در آلبوم " پرده عشاق " گفت : به دلیل کمبود منابع صوتی نمی توانستیم سراغ آرشیو مشخصی برویم چون بسیاری از صداهای مداحان قدیم در خانه های مردم مانده بود و از آنجا که مردم آرشیو نظام مندی از موسیقی مذهبی و مداحی ندارند ، بر آن شدیم تا طی فراخوانی عمومی مداحی های به جا مانده از سال 1345 تاکنون را ازهیات های عزاداری حسینی جمع آوری کنیم و آن تعداد که قابل استفاده بود را در لوحی فشرده منتشرکنیم . در واقع آلبوم " پرده عشاق " مجموعه ای است که هم برای اهل تحقیق و هم برای مخاطب عام به ویژه علاقه مندان به موسیقی مذهبی ومداحی عاشورایی مورد استفاده قرار می گیرد .

مراسم رونمایی اثر"پرده عشاق" ساعت 17 روز پنجشنبه 17 اسفندماه درفرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.