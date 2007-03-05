خبرهای کوتاه سینمای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، کمدی "12:08 شرق بخارست" جوایز برتر جشنواره بین المللی فیلم مکزیک را دریافت کرد. این فیلم رومانیایی که نام کورنیلیو پرومبویو را در مقام کارگردان دارد، داستان هایی را افشا می کند که به 16 سال پس از آزادی رومانی از یوغ کمونیسم می پردازد.



- فیلمبرداری "مرد آهنین" با حضور ترنس هاوارد، رابرت داونی جونیر و گوئینت پالترو از 12 مارس آغاز می شود. این اثر که اقتباسی دیگر از مجموعه آثار مارول است در زمره آثار اکشن جای می گیرد و توسط جان فاوریو کلید می خورد. استودیو پارامونت فیلم را روز دوم ماه می 2008 روانه سالن های سینما می کند.



- زاک اسنایدر که فیلم "300" را در نوبت اکران دارد از ساخت فیلمی تحت عنوان "مشت ناگهانی" خبر داد. او از این پروژه به عنوان "آلیس در سرزمین عجایب" در دوران اسلحه های ماشینی یاد می کند. اسنایدر علاوه بر کارگردانی در نگارش فیلمنامه این اثر همکاری می کند. "مشت ناگهانی" داستان دختری است که توسط ناپدری شیطان صفت خود در مرکز نگهداری بیماران روانی بستری می شود. دختر درمی یابد تنها راه گریز از سرنوشتی شوم طراحی یک نقشه حساب شده برای فرار است.



- نیوتن ادواکا، کارگردان نیجریه ای که نسخه آفریقایی "الماس خون" را با نام "ازرا" ساخته، معتقد است تفاوت های بسیاری میان فیلم او و نسخه هالیوودی وجود دارد. او گفت: "شخصیت های کوچکی که در فیلم من هستند در فیلم ادوارد زوئیک بزرگنمایی شده اند." کارگردان فیلم "ازرا" با اشاره به اینکه لئوناردو دی کاپریو در فیلم "الماس خون" مانند جیمز باند است، گفت: "من علاقه ای به شخصیت او در این فیلم ندارم، چرا که مانند جیمز باند نجات می یابد."



- کارگردان آلمانی فیلم اسکاری "زندگی دیگران" عنوان کرد دوست دارد سیدنی پولاک ساخت نسخه آمریکایی این اثر را بر عهده بگیرد. فلورین هنکل فن دانرزمارک تصریح کرد پولاک کارگردان بسیار خوبی است و فیلم های شگفت انگیزی چون "توتسی" و "خارج از آمریکا" را در کارنامه هنری خود ثبت کرده است.