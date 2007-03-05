تولید سوخت هواپیماهای جت از چربی

به گزارش خبرگزاری مهر، این تکنولوژی که "سنتیا" نام دارد و از قدرت سبز در لاتین مشتق شده، 100 درصد محافظ طبیعت بوده و هیچ نوع فرآورده نفتی در آن گنجانده نشده است.

محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی جهت استفاده از این تکنولوژی برای تبدیل چربی ها به سوخت های هواپیمایی و مواد افزودنی به سوخت های بیودیزل مخصوص هوای سرد، مجوز موقت دریافت کرده اند.

"سنتیا" در چهار مرحله کارایی دارد. در مرحله اول با استفاده از دما و فشار آب بالا اسیدهای چرب از توده های روغن و چربی یا تریگلیسریدها جدا می شوند. در مرحله بعد اسیدهای چرب آزاد درون یک رآکتور جای می گیرند تا مرحله "دی کاربوکسیلیشن" یا جداسازی دی اکسید کربن از اسیدهای چرب آزاد انجام شود.

در دو مرحله بعد دستورالعمل لازم بنا بر سوخت مورد نظر قابل تغییر است. در این زمان زنجیره های راست به مولکول های رشته ای تجزیه شده و بهم فشردگی آنها را افزایش می دهد. همچنین خواص فیزیکی و شیمیایی این زنجیره ها نیز تغییر می کند.

بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی "انرژی دیلی"، سوخت های جت و بیودیزل به ترکیبی از مولکول ها با 10 تا 14 اتم کربن نیاز دارند در حالی که برای بنزین تنها 8 اتم کربن مورد نیاز است.

در مرحله نهایی به منظور دستیابی به سوخت مورد نظر چند مرحله شیمیایی دیگر انجام می شود.