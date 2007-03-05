سهمیه بندی بنزین کم ضررترین تصمیم است / با دو نرخی کردن بنزین با نرخ بالا مخالفم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی که در پایان جلسه علنی امروز مجلس با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: با تعیین قیمت دوم بنزین و نرخ آزاد 5000 ریالی مخالفم و بر این باورم که بنزین "دو نرخی" با نرخ آزاد پایین تر، امکان بیشتری برای تصویب در نهاد قانونگذاری دارد.

وی افزود: که در حال حاضر ارقامی نظیر 1500 یا 2500 ریال برای نرخ دوم بنزین در مجلس مطرح است که امکان رای آوردن آنها بالاست.

نماینده تهران با تاکید بر ضرورت تهیه سوخت جایگزین پیش از تعیین نرخ آزاد بنزین، توضیح داد: مهار مصرف بنزین یا باید از طریق تعیین قیمت آزاد باشد و یا اینکه سهمیه بندی صورت گیرد اما این کار باید طی چند سال انجام شود.

توکلی درباره افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی نیز اظهار داشت: شدت ترافیک باعث می شود حمل و نقل عمومی نتواند‌سرویس خوبی به مردم ارایه دهد و باید این مشکل حل شود تا ناوگان فعلی بتواند با همه امکان و ظرفیت خود معضل حمل و نقل را برطرف نماید.

وی خاطر نشان کرد: چنانچه سهمیه بندی بنزین اجرا و سوخت تاکسی ها تامین شود، تا حدودی فشار بر سواری های شخصی تحمیل می شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره نظر شخصی خود در خصوص قیمت بنزین گفت: در شرایطی نیستیم که نظر شخصی ارایه دهیم چرا که ابتدا باید نظر کمیسیون تلفیق مطرح شود و تنها پیشنهادات چاپ شده قابل طرح است.

توکلی متذکر شد: احتمال دارد پیش بینی کمیسیون تلفیق درباره دو نرخی شدن بنزین رای نیاورد، زیرا این تصمیم اثر تورمی در پی دارد.

وی رای نیاوردن پیشنهادات مبنی بر افزایش قیمت دلار را قدامی مثبت ارزیابی کرد و در خاتمه اظهار داشت این پیشنهادات در صورت تصویب برای سرمایه گذاری و اشتغال زیان آور است و با رای نیاوردن آنها اثر روانی افزاش نرخ ارز به مردم تحمیل نمی شود.