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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۰۱

برای ایجاد هر شغل به طور متوسط 400 میلیون ریال هزینه می‌شود

مدیرکل اداره کار و امور اجتماعی غرب استان تهران گفت: برای ایجاد هر شغل در کشور به طور متوسط بین 300 تا 400 میلیون ریال هزینه می شود.

سعید سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این هزینه برای دولت و کارفرمایان بسیار هنگفت است و ارائه راهکارهای جدید برای ایجاد مشاغل و فرصت های شغلی برای افراد جویای کار ضرورت دارد.

وی افزود : ارائه تسهیلات به منظور ایجاد بنگاه‌های اقتصادی زودبازده یکی از راهکارهایی است که دولت با هدف به‌وجود آمدن فرصت های شغلی جدید برای افراد متقاضی کار در نظر گرفته است.

سیاری ادامه داد : به رغم هزینه های بالا برای ایجاد هر شغل در کشور، حفظ و امنیت مشاغل ایجاد شده در سال های اخیر از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و در سال های اخیر بسیاری از فرصت های شغلی به واسطه مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی از دست رفته است.

این مسئول یادآور شد : با بیکاری هر فرد در مشاغل موجود در واقع 400 میلیون ریال از بین می رود.

کد مطلب 457081

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