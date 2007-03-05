سعید سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این هزینه برای دولت و کارفرمایان بسیار هنگفت است و ارائه راهکارهای جدید برای ایجاد مشاغل و فرصت های شغلی برای افراد جویای کار ضرورت دارد.

وی افزود : ارائه تسهیلات به منظور ایجاد بنگاه‌های اقتصادی زودبازده یکی از راهکارهایی است که دولت با هدف به‌وجود آمدن فرصت های شغلی جدید برای افراد متقاضی کار در نظر گرفته است.

سیاری ادامه داد : به رغم هزینه های بالا برای ایجاد هر شغل در کشور، حفظ و امنیت مشاغل ایجاد شده در سال های اخیر از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و در سال های اخیر بسیاری از فرصت های شغلی به واسطه مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی از دست رفته است.

این مسئول یادآور شد : با بیکاری هر فرد در مشاغل موجود در واقع 400 میلیون ریال از بین می رود.