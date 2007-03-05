افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت با تورم متناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میر محمدی نماینده قم که در پایان جلسه علنی امروز برای بررسی لایحه بودجه با خبرنگاران گفتگو می کرد با اشاره به پیش بینی نرخ 5/13 درصدی برای تورم در سال 86، اظهار داشت: دولت میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان خود در سال آینده را 5/8 درصد اعلام کرد اما حتی این میزان نیز در عمل در بودجه دیده نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: این که گفته شده بخشی از حقوق کارکنان دولت به صورت غیر نقدی پرداخت شود فاقد معیار منطقی است چرا که در این صورت حقوق غیر نقدی برای افراد بازنشسته یا در حال بازنشستگی قابل محاسبه و پرداخت نخواهد بود.

رئیس فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس هفتم گفت که پرداخت حقوق غیر نقدی هم به زیان شاغلان و هم به ضرر بازنشستگان خواهد بود.

میرمحمدی با تاکید بر اینکه نمایندگان نباید هنگام بررسی درآمدها پیشنهادات هزینه ای ارایه کنند ادامه داد: اگر قرار باشد اکنون درباره هزینه ها بحث شود هزینه های اولویت دار نظیر هزینه لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران وجود دارد که اقدامات نهایی آن انجام شده است.

وی در پایان متذکر شد: دولت و کمیسیون تلفیق باید برآورد دقیقی از بار مالی و اجرایی شدن لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری در سال 86 داشته و پیشنهادات خود را هنگام بررسی بودجه طرح نمایند.