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۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه:

کرمانشاه روز عید آفتابی است

کرمانشاه روز عید آفتابی است

کرمانشاه_ مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: هوای استان در نخستین روز سال جدید آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هوای استان امروز قسمتی تا نیمه ابری با احتمال رگبار خفیف باران و برف در برخی نقاط پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه از فردا تا پایان هفته جوی آرام بر استان مستقر خواهد شد همچنین طی این مدت بارشی نخواهیم داشت، افزود: از روز شنبه و یکشنبه هفته آینده عبور موجی ناپایدار از جو منطقه در برخی نقاط سبب بارندگی در سطح استان می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته سومار با ۱۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و کرند با کمینه یک درجه زیر صفر سردترین نقاط استان بودند.

وی گفت: همچنین طی این مدت دمای هوای شهرستان کرمانشاه بین یک و ۱۰ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

کد مطلب 4570864

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