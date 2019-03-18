سخنان جنگ طلبانه وزیر صهیونیست علیه فلسطینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «نفتالی بنت» وزیر آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی در سخنانی جنگ طلبانه گفت که باید حملات گسترده‌ای علیه حماس در نوار غزه انجام شود و منازل فلسطینیان بر سرشان تخریب شود.

این وزیر صهیونیست پیشتر نیز بارها علیه فلسطینی ها سخن گفته بود.

این در حالی است که روز گذشته پایگاه صهیونیستی والا مدعی شد: ارتش اسرائیل طرح جدیدی به کابینه برای اشغال غزه در هر جنگ آتی ارائه داده و کابینه نیز با آن موافقت کرده است. این طرح در دوره «گادی آیزنکوت» رئیس قبلی ستاد مشترک ارتش اسرائیل مطرح شده و جانشین وی یعنی «آویو کوخاوی» نیز با آن موافقت کرده که شامل تسریع اقدامات جنگ در غزه است.