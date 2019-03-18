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۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۵۲

سخنان جنگ طلبانه وزیر صهیونیست علیه فلسطینی ها

سخنان جنگ طلبانه وزیر صهیونیست علیه فلسطینی ها

یک وزیر صهیونیست با تکرار سخنان جنگ طلبانه خود علیه فلسطینی ها خواهان حمله گسترده و همه جانبه به غزه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «نفتالی بنت» وزیر آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی در سخنانی جنگ طلبانه گفت که باید حملات گسترده‌ای علیه حماس در نوار غزه انجام شود و منازل فلسطینیان بر سرشان تخریب شود.

این وزیر صهیونیست پیشتر نیز  بارها علیه فلسطینی ها سخن گفته بود.

این در حالی است که روز گذشته پایگاه صهیونیستی والا مدعی شد: ارتش اسرائیل طرح جدیدی به کابینه برای اشغال غزه در هر جنگ آتی ارائه داده و کابینه نیز با آن موافقت کرده است. این طرح در دوره «گادی آیزنکوت» رئیس قبلی ستاد مشترک ارتش اسرائیل مطرح شده و جانشین وی یعنی «آویو کوخاوی» نیز با آن موافقت کرده که شامل تسریع اقدامات جنگ در غزه است.

کد مطلب 4570866

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