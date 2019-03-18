سعید نمکی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با چاره اندیشی و گامهای مؤثری که برداشتیم در سال ۹۸ علیرغم تحریمهای ظالمانه دشمن، کمبود دارو و تجهیزات پزشکی نخواهیم داشت.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش به افتتاح و کلنگ زنی تعداد ۴۷ پروژه بهداشتی و درمانی در استان اشاره کرد و افزود: ۲۶ پروژه در استان بوشهر افتتاح، و تعداد ۲۱ پروژه نیز عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
نمکی بیان کرد: مجموع اعتبارات پروژهها بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال است که حدود ۱۰۰ میلیارد ریال آن از محل کمکهای خیرین و ۵۰۰ میلیارد ریال آن از محل منابع دولتی است. این پروژهها شامل مراکز بهداشتی و درمانی، خانههای بهداشت، پلی کلینیکها، خانه پزشک و سکونتگاه پزشکان و تعدادی از پروژههای متنوع بهداشتی است.
نمکی عنوان کرد: با چاره اندیشی و گامهای مؤثری که برداشتیم در سال ۹۸ علیرغم تحریمهای ظالمانه دشمن، کمبود دارو و تجهیزات پزشکی نخواهیم داشت و کمبود دارویی ما از روز مشابه آن در سال قبل کمتر شده و سعی کردیم با ادامه این روند سال جدید را سالی با کمترین تنش برای ذهن و روح مردم در تهیه دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشیم تا مردم بتوانند از خدمات دارویی و تجهیزات پزشکی ارزان، مناسب و باکیفیت بهره مند شوند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ایجاد بخشهای سوختگی و روانپزشکی در استانهایی که نداریم از اولویتهای اصلی ما است، عنوان کرد: در سال آینده طرح تحول نظام سلامت را در زمینه کاهش پرداخت از جیب بیمار٬ در حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج و در ماندگاری طبیب در نقاط محروم و دورافتاده به شدت پیگیری خواهیم کرد.
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