ارسال 100 هزار پکیج تبلیغاتی ایران به 77 کشور دنیا

به گزارش خبرنگارمهر ، محمد حسین برزین ، معاون تبلیغات شرکت توسعه گردشگری امروز در نشست خبری افزود: قرار بود در سال جاری 9 میلیارد تومان در غالب تبلیغات گردشگری هزینه کنیم کهاز این مبلغ 2 میلیارد 200 میلیون تومان برای برگزاری نمایشگاهها در کشورهای مختلف هزینه شده است و همچنین اعتباری نیز برای تهیه تیزر، پکیج های تبلیغاتی در شبکه های تلیوزیونی هزینه شده است.

همچنین ، معاون توسعه و برنامه ریزی شرکت توسعه گردشگری با اشاره به جذب 20 میلیون توریست تا سال 1404 یکی از اهدافی است که باید به آن دست یافت ، گفت : طی این برنامه 20 ساله باید درآمدی حدود 25 میلیارد دلارنیز کسب کنیم .

احمدی مقدم افزود: ورود هر گردشگر به کشور 4 شغل مستقیم و 11 شغل غیر مستقیم ایجاد می کند و این میزان تولید شغل در هیچ صنعتی مشاهده نمی شود.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری 133 هتل احداث شد و در سال آینده نیز 300 هتل احداث خواهد شد و همچنین با توجه به برنامه ریزی های انجام شده سال آینده عملیات سرمایه گذاری در 20 منطقه گردشگری آغاز خواهد شد.

معاون توسعه و برنامه ریزی شرکت توسعه گردشگری با اشاره به اینکه 60 مجتمع بین راهی آماده ساخت است ، تاکید کرد: ایجاد مناطق نمونه ، قطبها و دهکده های گردشگری ، ایجاد مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و... از جمله برنامه هایی است که در سال آینده پیگیری و اجرا می شود.

احمدی مقدم افزود: در حال حاضر 2200 مجتمع سرویس بهداشتی در کشور و همچنین تا پایان سال 88 نیز 21 هزار اتاق نیاز داریم که باید برنامه ریزیها و سرمایه گذاری های لازم در این زمینه انجام شود.

خلیل زاده ، معاون مالی اداری شرکت توسعه گردشگری نیزبا اشاره به اینکه در آموزش و مدیریت هتلها با مشکل مواجه هستیم ، گفت: به منظور رفع مشکلات آموزشی در سال 86 شرکت آموزشی هتلها با سرمایه گذاری 49 درصد گروه کانفورت هتل ترکیه ، 25 درصد هتلهای بین المللی راحت و 26 درصد نیز متعلق به شرکت توسعه گردشگری است ، تشکیل خواهد شد.