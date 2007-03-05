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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۰۰

شانزدهمین شماره "اخبار شیعیان" منتشر شد

شانزدهمین شماره "اخبار شیعیان" منتشر شد

شانزدهمین شماره ماهنامه خبری و تحلیلی "اخبار شیعیان" از سوی مؤسسه شیعه شناسی در 51 صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره از اخبار شیعیان آیت الله حاج شیخ مهدی آصفی مهمترین مسائل جهان تشیع را طی مصاحبه ای اختصاصی مطرح و مسائلی چون انقلاب و دولت اسلامی، پیروزی مقاومت اسلامی در لبنان، اوضاع عراق و منطقه خاورمیانه، سقوط اتحادیه شوروی و مجموعه کشورهای مارکسیستی آن و مهمترین دستاوردهای سیاسی پیروان اهل بیت (ع) را بررسی می کند.

در این ماهنامه ضمن ارائه گزارشهایی از عزاداری سالار شهیدان در نقاط مختلف جهان، گزارشی از سالروز تخریب بارگاه ملکوتی امامین عسگریین (ع) نیز ارائه شده است.

خبر ویژه این ماه به شکل گیری گروه جندالسماء اختصاص دارد.

کد مطلب 457093

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