برگزاری نخستین سوگواره تعزیه جوانان کشور در ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، این سوگواره با همکاری سازمان ملی جوانان استان آذربایجان غربی و انجمن نمایش ارومیه برگزار می شود و طی آن هشت تعزیه از هفت استان کشور اجرا خواهد شد.



به گفته محمدصادق فتح اللهی دبیر سوگواره، پس از اعلام فراخوان 68 گروه تعزیه خوان برای شرکت در سوگواره اعلام آمادگی کردند که پس از بازخوانی متون 27 اثر به مرحله بازبینی راه یافتند و در نهایت پس از بازبینی آثار هفت تعزیه برای شرکت در سوگواره پذیرفته شدند.



در این سوگواره که به صورت رقابتی برگزار می شود، اصغر همت، عباس شادروان و غلامرضا عزیزی به داوری آثار حاضر در جشنواره خواهند پرداخت و نمایش ها در تالارهای شمس، هلال احمر و کانون بسیج شهرستان ارومیه اجرا خواهند شد. همچنین همزمان با برگزاری این سوگواره نمایشگاه عکس با موضوع "محمد رسول الله (ص)" در مجتمع فرهنگی هنری ارومیه برگزار می شود.



نخستین سوگواره تعزیه جوانان سراسر کشور صبح روز پنجشنبه با معرفی نفرات و گروههای برگزیده در تالار شمس به کار خود پایان می دهد.

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