  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سرعت وزش باد در زاهدان به ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید

سرعت وزش باد در زاهدان به ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید

زاهدان - کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: وزش باد با سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت میزان غلظت ذرات معلق در هوای زاهدان را به بیش از ۶ برابر حد مجاز رساند.

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از صبح امروز تاکنون حداکثر سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در زاهدان به ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید که موجب شد غلظت ذرات معلق در هوای این شهر به ۹۰۷ میکروگرم بر متر مکعب برسد.

وی افزود: با توجه به اینکه حد مجاز ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است این میزان از ذرات معلق در هوا نشان دهنده این است که طی این مدت میزان غلظت ذرات معلق در هوای شهر زاهدان به بیش از ۶ برابر حد مجاز رسیده است.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این شرایط علاوه بر کاهش دید افقی موجب کاهش کیفیت هوا و اختلال تردد در مسیرهای مواصلاتی شده است.

وی گفت: همچنین براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و مدل‌های جوی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک که از دیروز در شهرستان زاهدان و مناطق تابعه آن آغاز شده تا بعد از ظهر امروز در این مناطق ادامه دارد.

کد مطلب 4571051

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها