سرعت وزش باد در زاهدان به ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از صبح امروز تاکنون حداکثر سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در زاهدان به ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید که موجب شد غلظت ذرات معلق در هوای این شهر به ۹۰۷ میکروگرم بر متر مکعب برسد.

وی افزود: با توجه به اینکه حد مجاز ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است این میزان از ذرات معلق در هوا نشان دهنده این است که طی این مدت میزان غلظت ذرات معلق در هوای شهر زاهدان به بیش از ۶ برابر حد مجاز رسیده است.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این شرایط علاوه بر کاهش دید افقی موجب کاهش کیفیت هوا و اختلال تردد در مسیرهای مواصلاتی شده است.

وی گفت: همچنین براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و مدل‌های جوی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک که از دیروز در شهرستان زاهدان و مناطق تابعه آن آغاز شده تا بعد از ظهر امروز در این مناطق ادامه دارد.