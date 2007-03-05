احتمال توقف دائمی برنامه های هسته ای کره شمالی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، یک مقام ارشد کره جنوبی که خواست نامش فاش نشود در جمع خبرنگاران گفت :" کیم کی گوان مذاکره کننده هسته ای ارشد کره شمالی دوباره تاکید کرده است که توقف برنامه هسته ای کشورش یک روند غیر قابل برگشت خواهدبود" .



خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل ازاین مقام گزارش داد که نماینده کره شمالی این اظهارات را روز شنبه در نیویورک درنشستی با چون یونگ وو همتای کره جنوبی خود ابراز کرد .



طبق توافقنامه 13 فوریه پکن که با حضور کشورهای آمریکا ، روسیه ، چین ، ژاپن و دو کره حاصل شد ، کره شمالی با توقف برنامه هسته ای خود در ازای دریافت کمک اقتصادی و منافع دیپلماتیک موافقت کرد .



بنابراین گزارش ، اما هنوز مشخص نیست که آیا منظوراین است که این سایتها در آینده دوباره آغاز به کار خواهندکردیانه ؟ .



کیم کی گوان قراراست امشب برای گفتگوهای اولیه درباره عادی سازی روابط بین واشنگتن و پیونگ یانگ با کرستوفر هیل همتای آمریکایی خوددر نیویورک دیدار کند .



نماینده ارشد مذاکره کنند هسته ای کره جنوبی پس از نشست روز شنبه خود با همتای کره شمالی خود گفت : به نظر می رسد کره شمالی قویا متعهد به اولین اقدامات توافقنامه پکن است .



طبق این اقدامات ، کره شمالی بایدمجتمع هسته ای یونگ بیونگ را تعطیل و مهرو موم کند و بازرسان بین المللی باید تا اواسط ماه آوریل این امر را تایید کنند و سپس اقدام بعدی از کار انداختن این تاسیسات خواهدبود .



رسانه رسمی کره شمالی پس از توافقنامه پکن گزارش داد که تعطیلی تاسیسات هسته ای کره شمالی موقت خواهدبود .



مقام ارشد کره جنوبی همچنین گفت : کیم در گفتگو با همتای کره جنوبی اش اعلام کرد که کشورش تنها از عبارت تعلیق موقت استفاده کرد ، زیرااین تاسیاست می تواند در هرزمانی آغاز به کار کنند ، تا زمانیکه کاملا از کار بیفتند .



وی افزود : هیچ اختلاف نظر کاملی بین کره شمالی و دیگر کشورها درباره معنی از کار افتادن وجود ندارد .



محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قراراست 13 ماه مارس از کره شمالی دیدار کند .