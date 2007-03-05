مخالفت کارشناسان مدیریت ترافیک با دوپاره شدن نمایشگاه کتاب

گزرش خبرنگار مهر ، درحالی مسئولین ارشاد اعلام می کنند که مخالفت با دوپاره کردن نمایشگاه بی دلیل و غیر کارشناسانه است که بسیاری از کارشناسان ترافیک و دست اندرکاران مدیریت شهری با این موضع به شدت مخالف هستند .

نظر شورا را در مورد دوپاره کردن نمایشگاه نپرسیده اند

رسول خادم عضو شورای شهر تهران اولین کسی است که مخالفت خود را با دوپاره کردن نمایشگاه کتاب عنوان کرد وی در این باره گفت : موضوع تقسیم نمایشگاه کتاب به دو بخش به اطلاع شورای شهر تهران نرسیده است و ارشاد بدون کسب نظر شورای شهر راسا به این کار اقدام کرده است .

وی به خبرنگار مهر ، گفت : هنوز هیچ سندی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه دو پارگی نمایشگاه کتاب به شورای شهر تهران نرسیده است و وزیر فرهنگ در این زمینه اطلاعاتی به کمیسیون فرهنگی شورای شهر ، نداده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر ، گفت : اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران نظر مساعدی در مورد تقسیم نمایشگاه کتاب ندارد ولی با این حال نتایج ترافیکی و فرهنگی این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است .

تصمیمات یک شبه موجب پیچیده تر شدنترافیک می شود

همچنین مهندس محمد حسین بوچانی در مورد دوپارگی نمایشگاه کتاب تهران ، گفت : تصمیم های غیر کارشناسی برخی از مسئولین موجب پیچیده تر شدن مشکلات ترافیکی تهران می شود .

وی در گفتگو با مهر افزود : تصمیمات یک شبه که بر اساس آزمون و خطا اتخاذ می شود هیچ تاثیری بر ترافیک تهران ندارد زیرا انتقال نمایشگاه به مصلی تنها باعث انتقال ترافیک به مرکز شهر خواهد شد و مشکل ترافیک را حل نخواهد کرد.

مهندس محمد حسین بوچانی ، پژوهشگر مدیریت شهری با تاکید بر اینکه بزرگنرین مشکل در نمایشگاه کتاب تمرکز تمامی امکانات کشور درتهران است افزود : از همه جای کشور برای خرید کتاب به تهران هجوم می آورند در حالیکه با اجرای سیاست های اصولی می توان از تجمع همه امکانات در تهران جلوگیری کرد .

دوپاره کردن نمایشگاه موجب افزایش سفرهای درون شهری می شود

همچنین دکتر نادر شریعتمداری دیگر عضو شورای شهر تهران در مورد دوپاره کردن نمایشگاه کتاب اعتقاد دارد : این موضوع باعث افزایش تعداد سفرهای درون شهری می شود .

وی به خبرنگار مهر ، گفت : نمایشگاه کتاب مسئله بغرنجی است که راه حل مناسبی ندارد و هرکاری در این زمینه صورت بگیرد تنها مسکنی است که به صورت موقت عمل خواهد کرد.

عضو شورای شهر تهران با اعلام اینکه این تصمیم باعث مشکلاتی برای مردم و ناشران خواهد شد ، افزود : در صورت احداث نمایشگاه شهر آفتاب بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد . این موضوع در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در حال بررسی است و نیاز به مطالعات بیشتری دارد.