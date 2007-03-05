قرعه کشی مسابقات پس از اعلام آمادگی اسپانیا مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با سفر عبدالرضا ساور رئیس مرکز توسعه ورزش همگانی، اصانلو معاونت فرهنگی سازمان تربیت بدنی و عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال به اردبیل نشست هماهنگی برای برگزاری تورنمنت چهار جانبه فوتسال در این شهر برگزار شد.

در این جلسه که پس از بازدید مسئولان سازمان تربیت بدنی از سالن رضازداه اردبیل برگزار شد ، مسئول برگزاری مسابقات و تربیت بدنی استان اردبیل نیز حضور داشتند.

مسئولان تربیت بدنی استان اردبیل با اعلام آمادگی برای میزبانی این مسابقات برنامه ههای متنوع خود برای برگزاری مراسم افتتاحیه را بیان کردند. آنها در نظر دارند با دعوت از مسئولان کشور و ورزشکاران مطرح استان اردبیل مراسمی به یاد ماندنی را برگزار کنند.

این مسابقات در روزهای دوم و سوم اردیبهشت ماه برگزار می شود و قرعه کشی آن نیز پس از اعلام آمادگی نهایی اسپانیا مشخص خواهد شد.