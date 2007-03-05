  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۴۶

/ جلسه هماهنگی تورنمنت چهار جانبه اردبیل برگزار شد /

قرعه کشی مسابقات پس از اعلام آمادگی اسپانیا مشخص می شود

جلسه هماهنگی بین مسئولان سازمان تربیت بدنی، کمیته فوتسال و تربیت بدنی استان اردبیل روز شنبه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با سفر عبدالرضا ساور رئیس مرکز توسعه ورزش همگانی، اصانلو معاونت فرهنگی سازمان تربیت بدنی و عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال به اردبیل نشست هماهنگی برای برگزاری تورنمنت چهار جانبه فوتسال در این شهر برگزار شد.

در این جلسه که پس از بازدید مسئولان سازمان تربیت بدنی از سالن رضازداه اردبیل برگزار شد ، مسئول برگزاری مسابقات و تربیت بدنی استان اردبیل نیز حضور داشتند.

مسئولان تربیت بدنی استان اردبیل با اعلام آمادگی برای میزبانی این مسابقات برنامه ههای متنوع خود برای برگزاری مراسم افتتاحیه را بیان کردند. آنها در نظر دارند با دعوت از مسئولان کشور و ورزشکاران مطرح استان اردبیل مراسمی به یاد ماندنی را برگزار کنند.

این مسابقات در روزهای دوم و سوم اردیبهشت ماه برگزار می شود و قرعه کشی آن نیز پس از اعلام آمادگی نهایی اسپانیا مشخص خواهد شد.

کد مطلب 457110

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها