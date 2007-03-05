اصل 44 و سند چشم انداز پایه های تحقق اهداف نظام هستند

مجید قاسمی دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام درگفتگو با خبرنگار مهر، افزود : سیاست های اصل 44 و سند چشم انداز بیست ساله کشور در اصل ، سیاست ظرفیت سازی است که باید در نظام اداری کشور مورد توجه خاص قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سیاست اصل 44 روزنه امید تحول در اقتصاد کلان کشور به حساب می آید، خاطر نشان کرد: اصل 44 ظرفیتی است که سیاست های خوبی را بدنه خود جای داده است و با اجرای این اصل مهم و تاثیر گذار می توانیم در راستای سند چشم انداز بیست ساله گام برداریم که در نهایت ما را به اقتصادی پویا خواهد رساند.

دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین سند چشم انداز و ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 را باعث مشخص شدن مسیر اقتصادی کشور خواند و گفت: ما باید از فرصت پیش آمده برای پیشرفتی که عدالت و ثروت را توامان برایمان به ارمغان آورد، حرکت کنیم.