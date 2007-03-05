مذاکره ایران و آمریکا یک فرصت دیپلماتیک است / تناقض در اطلاع رسانی آفت دستگاه دیپلماسی است

سید مجتبی واحدی، سردبیر روزنامه آفتاب یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیامدهای احتمالی گفتگوی ایران و آمریکا در کنفرانس امنیتی بغداد گفت : این کنفرانس می توانست فرصت مناسبی برای گفتگوی ایران و آمریکا باشد، اما به نظر می رسد از این فرصت، استفاده درست انجام نشد.

وی افزود: نوع اطلاع رسانی و سیاست رسانه ای که در مورد این کنفرانس اعمال شد، متناقض و مایوس کننده بود، وزیر خارجه در سخنانی گفت که این کنفرانس به پیشنهاد ایران و سوریه برگزار می شود و در جایی دیگر آقای متکی اظهار داشت که معلوم نیست که در این کنفرانس شرکت کنیم، چه برداشتی می شود از این سخنان متناقض داشت؟ آیا می شود برای شرکت در کنفرانسی که خودمان پیشنهاد برگزاری اش را داده ایم، مردد باشیم؟

واحدی تصریح کرد : اتخاذ مواضع هماهنگ و حساب شده در برابر تحولات منطقه ای از سوی دستگاه سیاست خارجی، اهمیت خاصی دارد و به نظر می رسد در شرایط فعلی این نظم رسانه ای و اطلاع رسانی در این زمینه وجود ندارد.

سردبیر آفتاب یزد ادامه داد : نمونه این برخوردهای متناقض را در روزنامه هایی مثل کیهان هم می بینیم، کیهان در روز پنجشنبه با تیتر بزرگی خبر از توطئه بزرگ دولت عربستان علیه جهان اسلام داد و بعد از سفر احمدی نژاد، با تیتر بزرگ به مذاکرات مهم تهران و ریاض و اهمیت این دیدار پرداخت.

واحدی در پایان این گفتگو مذاکره ایران و آمریکا را یک فرصت دیپلماتیک برای ایران توصیف کرد و گفت : باید قدر فرصتهای ایجاد شده را بدانیم و اجازه ندهیم با بی نظمی و تناقض در گفتار این فرصت ها از بین برود.