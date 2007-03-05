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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۳۰

رؤسای شوراهای آثار باستانی عربی و اسلامی تصریح کردند:

باید تصمیم قاطعی در برخورد با هتک حرمت اسرائیل اخذ شود

باید تصمیم قاطعی در برخورد با هتک حرمت اسرائیل اخذ شود

رؤسای شوراهای آثار باستانی عربی و اسلامی در نشستی اضطراری بر اتخاذ جایگاه قاطع و محکم برای مبارزه با تعرضات اسرائیل در مسجدالاقصی و شهر قدس تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فلسطینیان، در نشست اضطراری رؤسای شورای عالی آثار باستانی عربی و اسلامی که از دیروز در مصر آغاز شد، شرکت کنندگان ضمن بررسی ادامه تعرضات و هتک حرمت رژیم اشغالگر اسرائیل به شهر قدس و ویرانی مسجدالاقصی اظهار داشتند: مدیران آثار باستانی عرب و اسلام باید جایگاهی انفرادی و جدای از جایگاه سیاسی اخذ کنند.

آنها تهدید به عقب نشینی سازمان یونسکو را نشانگر ضعف مقابل تعرضات اسرائیل در مسجدالاقصی، شهر قدس دانسته و آن را ضد حقوق تاریخی مسلمانان و اعراب خواندند.

شرکت کنندگان در این نشست تشکیل کمیته ای از علمای آثار باستانی عرب و اسلامی به منظور شروع فعالیت برای بررسی مسئله اسرائیل را مهم خوانده و گفتند: گروههای آثار باستانی در شهر قدس وجود دارند که به ادامه حفاریهای حکومت اشغالگر اسرائیل کمک و با آنها تعامل می کنند که باید هر چه زودتر جلوی این اقدامات گرفته شوند.

شورای عالی آثار باستانی نشست اضطراری و سه روزه قاهره را برای دفاع از مسجدالاقصی با حضور رؤسای سازمانهای آثار باستانی کشورهای عربی و اسلامی از دیروز شنبه آغاز کرده است .

هدف از برگزاری این نشست فوری دستیابی به موضع واحد کشورهای عربی و اسلامی برای اتخاذ تدابیر مناسب جهت متوقف کردن اقدامات اسرائیل در مسجد الاقصی است.

کد مطلب 457119

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