رئیس دانشگاه پیام نور از توجه مسئولان نظام به این دانشگاه تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است : دانشگاه پیام نور پیرو اعلام حمایت بیش از 230 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از برنامه های دانشگاه پیام نور برای توسعه دامنه خدمات آموزشی در اقصی نقاط کشور، خصوصا مناطق کمتر برخوردار در راستای کاهش صف پشت کنکوری ها و تحقق بخشی از مطالبات بحق و آمال دیرینه جوانان جویای تحصیلات عالیه، مراتب سپاس و قدردانی دانشجویان، اعضای هیات علمی ، کارکنان و مدیران دانشگاه را از حمایت های مادی و معنوی مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی از توسعه آموزش عالی در کشور اعلام می کند.

در ادامه این نامه آمده است : مسئولین این دانشگاه وظیفه خویش می دانند که مراتب خدمتگزاری خویش را به مردم خوب وجوانان عزیز ایران اسلامی با ارتقای کیفی دانشگاه و توسعه کمی و تنوع بخشی به شیوه های آموزش عالی، بیش از پیش، تحقق بخشند تا با عنایات الهی شاهد گسترش مرزهای دانش و گشودن درهای دانشگاه به روی همه جوانان مستعد و صاحب عزم و اراده برای تحصیلات عالیه و شکوفایی استعدادهای نهفته برای خدمت به همنوعان و دستیابی به ایرانی آباد و مردمی سرافراز در پناه جمهوری اسلامی باشیم.

در پایان این نامه عنوان شده است : امید است با پشتیبانی های مادی و معنوی بویژه در تخصیص بودجه سالیانه دانشگاه از الطاف حضرتعالی و همکاران در مجلس شورای اسلامی برای خدمت هر چه بیشتر به مناطق محروم کشور و مستضعفین بهره مند شویم.