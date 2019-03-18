بانوی بسکتبالیست قزوینی در اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مژگان خدادادی ملی پوش قزوینی به اردوی تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان دعوت شد.

اردوی تیم ملی بسکتبال سه نفره از ۱۴ تا ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.

خدادادی در فصل اخیر رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان باشگاههای کشور به همراه تیم نامی نو اصفهان به مقام نایب قهرمانی رسید.

درخشش کاراته کا نونهال قزوینی در رقابت‌های بین المللی

سامیارافشارنجفی کاتاروی خردسال قزوینی بر سکوی نایب قهرمانی مسابقات بین المللی آذربایجان ایستاد، این کاراته کا با هدایت حسین صمدی در این رقابت‌ها خوش درخشید.

در این رقابت‌ها بیش از ۱۰۰۰ کاراته کای ۱۵ کشور در شهر باکو با هم رقابت کردند.



کاراته کا قزوینی راهی اردوی مشترک ماکائو شد

میثم رشوند کاراته کا قزوینی که سابقه حضور در اردوی تیم ملی و رقابتهای فراملی را دارد برای شرکت در اردوی مشترک با تیم ملی کاراته ماکائو راهی این کشور شد.

این اردو از فردا آغاز و تا ۲۰ فروردین در ماکائو ادامه دارد.

سرانه عضویت خدمات درمانی سال ۹۸ مشخص شد

ورزشکاران در سال جدید با پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال، کارت بیمه عضویت خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی را دریافت می‌کنند.

این عضویت در سال جدید، بصورت الکترونیک بوده و دیگر کارت فیزیکی به ورزشکاران ارائه نمی‌شود.

ورزشکاران فدراسیون‌های روستایی، جانبازان و معلولین، نابینایان، ناشنوایان و بیماران خاص با پرداخت مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال و فدراسیون دانش آموزی با مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ ریال کارت بیمه عضویت خدمات درمانی دریافت می‌کنند.

تعهدات فدراسیون پزشکی ورزشی برای ورزشکاران دارای سابقه بیمه بالای دوماه ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و برای ورزشکاران دارای سابقه بیمه سه سال پیوست و بیشتر از سه سال تا سقف ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.