مانع اساسی در برابر تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین وجود ندارد / اعضای کابینه جدید تا پایان هفته معرفی خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم،"اسماعیل رضوان" تاکید کرد که مانعی اساسی در برابر تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین وجود ندارد.



وی درباره دیدار یکشنبه شب "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و " اسماعیل هنیه "نخست وزیر دولت آتی فلسطین، گفت: در این دیدار ابومازن در جریان همه تماس ها،رایزنی ها و نتایج دیدارهای هنیه با فراکسیون های مجلس قانونگذاری و گروه های فلسطینی قرار گرفت.



سخنگوی حماس افزود: بسیاری از احزاب و گروه های فلسطینی از جمله فهرست "البدیل"، جبهه دموکراتیک، ابتکارعمل ملی و جبهه خلق ـ فرماندهی کل در دولت جدید مشارکت دارند.



رضوان اظهار داشت: دشمن صهیونیستی در برابر تشکیل دولت وحدت ملی مانع تراشی می کند، زیرا توافقنامه مکه مکرمه، آنها را به شدت عصبانی کرده است.



وی خاطرنشان کرد: ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از ابومازن خواسته است تا با حماس در تشکیل دولت وحدت ملی همکاری نکند.



رضوان گفت: پیش بینی می کنیم که موضع آمریکا همچنان خودداری ازتعامل با دولت وحدت ملی فلسطین باشد، اما باور داریم که مواضع سیاسی جدید کشورهای اروپایی،عربی و اسلامی موضع لجوجانه وکارشکنی های صهیونیست ها را تضعیف خواهد کرد.



"عزام الاحمد "رئیس فراکسیون جنبش فتح در مجلس قانونگذاری فلسطین نیز در گفتگو با شبکه العالم تاکید کرد:خواسته فتح این است که وزیرامور داخلی، مستقل وغیرنظامی باشد و درباره وی توافق وجود داشته باشد.



وی دیدار ابومازن و اسماعیل هنیه را برای تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین " سرنوشت ساز" خواند.