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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۰۸

در دیدار مسئولان آموزش و پرورش دو کشور بررسی شد ؛

مشکلات مدارس ایرانی در پاکستان پیگیری می شود

در پی سفر معاون توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش به کشور پاکستان ، زمینه های لازم برای رفع مشکلات مدارس ایرانی در پاکستان فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، غلامحسین حیدری در جریان سفر به پاکستان با انیسه زیب طاهر خیلی ، وزیر مشاور آموزش پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ، معاون توسعه و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش کشورمان ضمن ارایه گزارشی از میزان و نوع کمک های کشورمان به مدارس و اتباع خارجی به ویژه مدارس و اتباع پاکستانی و افغانی، مشکلات مدارس جمهوری اسلامی ایران در پاکستان را برشمرد و خواهان مساعدت طرف پاکستانی برای حل و فصل آن شد.

وزیر مشاور آموزش پاکستان ، نیز قول مساعد داد در جهت رفع مشکلات مدارس جمهوری اسلامی ایران در پاکستان برنامه ریزی های جدی انجام دهد.

وی ضمن اشاره به سفر اخیر خود به ایران بر استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش ، لزوم گسترش زبان فارسی و انتقال تجربه مدیران موفق ایران در زمینه پیشرفت های چشمگیر زنان تاکید کرد.

کد مطلب 457139

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