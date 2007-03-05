چشم انداز روابط عمومی الکترونیک در کشور مثبت است

به گزارش خبرگزاری مهر ، داود زارعیان گفت: استقبال خوبی را از سوی مدیران و کارشناسان این حوزه برای ارتقای نقش جایگاه و عملکرد روابط عمومی ها از طریق پیوند میان علوم و فنون روابط عمومی با علوم و فن آوری های نوین شاهد هستیم.

رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی ایران گفت: لزوم انتقال سریع اطلاعات به مخاطبان سازمان ها ، شرایط بین المللی و تحول در نحوه و ابزار انتقال داده ها و قدرت ایجاد ، دسته بندی و مستند سازی اطلاعات از جمله دلایلی است که پذیریش روابط عمومی الکترونیک را اجتناب ناپذیر کرده است.

عضو کمیته علمی دومین همایش بین المللی روابط عمومی الکترونیک در پاسخ به این سئوال که نامگذاری و گنجاندن یک روز در تقویم رسمی کشور را چگونه ارزیابی می کنید ، گفت: این موضوع از یک سو نشان دهنده اهمیتی است که روابط عمومی دارد و از سوی دیگر حکایت از سنگین شدن وظایف متخصصان این حوزه در ارتقای نقش و کارکردهای روابط عمومی ها دارد .

زارعیان در خصوص آموزش و نقش آن در حوزه روابط عمومی الکترونیک با اشاره به اینکه تغییرات تکنولوژی با سرعت در حال رخ دادن است تاکید کرد: برای جبران تاخیرات گذشته و حرکت در مسیر فن آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات به آموزش مستمر نیاز داریم.

وی در مورد نحوه ارزیابی مقالات رسیده به دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک گفت: سه عضو کمیته علمی همایش متناسب با معیارهای علمی به ارزیابی و معرفی مقالات برتر خواهند پرداخت.

دومین همایش روابط عمومی الکترونیک همزمان با 27 اردیبهشت ماه 86 ، روز ارتباطات و روابط عمومی برگزار خواهد شد.