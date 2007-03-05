زلزله ساختار ژنتیکی را تغییر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان ایتالیایی می گویند: با آزمایش روی بقایای به جا مانده از اجساد قربانیان زلزله یک قرن پیش سیسیل می توان به پیشرفت های چشمگیری در درک عملکرد دی ان آی انسانی دست یافت. ساختار دی ان آ انسان ها در شرایط گوناگونی چون وقوع زلزله تغییر می کند.

در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم در منطقه اطراف نوار "مسینا" که سیسیل را از سرزمین اصلی ایتالیا جدا می کند، زمین لرزه هایی رخ داد. در این بین زلزله شدیدی در سال 1908در "مسینا" رخ داد که در جریان آن 80 هزار نفر کشته شدند.

دانشمندان دانشگاه های "رم" و "راونا" بقایای اجساد قربانیان این زلزله را آزمایش کردند و نمونه های دی ان آی آنها را به دست آوردند. محققان به مدارکی دال بر قابلیت تغییرپذیری دی ان آ دست یافتند.

بنا بر گزارش خبرگزاری آنسا، بین سال های 2001 و 2005 دانشمندان نمونه های دی ان آی مشتق از مغز استخوان و جفت جنین 10 هزار دهنده را مورد آزمایش قرار دادند.

در جریان این آزمایشات مولکول DR11 این افراد توجه دانشمندان را به خود جلب کرد. این مولکول در دی ان آ افرادی ظاهر شد که زمین لرزه را تجربه کرده بودند و در دی ان آی نسل های بعدی آنها نیز باقی ماند.

دانشمندان دریافتند: در "مسینا" و چند کیلومتر دورتر از نوار "رگیو کالابریا" دی ان آی 54 درصد از افراد حاوی این مولکول بود. در شهرهای کمی دورتر این میزان 44 درصد بود، در حالی که میزان این مولکول در "تراپانی" واقع در انتهای بعدی سیسیل تنها 38 درصد بود.