علی دایی از حضور در جمع خبرنگاران خودداری کرد/ سرمربی سایپا خواستار جلسه خصوصی با شاه حسینی شد

به گزارش خبرنگارمهر، علی دایی که ساعت 20/15 دقیقه امروز وارد ساختمان فدراسیون فوتبال شده بود وقتی متوجه شد باید جلسه کمیته انضباطی در سالن روابط عمومی با حضور خبرنگاران برگزار شود از حضور در این جلسه خودداری و اعلام کرد تنها با حضور شاه حسینی رئیس کمیته انضباطی حرف هایش را خواهد زد.

دایی خاطر نشان کرد: حاضر نیستم در جلسه ای که خبرنگاران نیز حضور دارند صحبت کنم . باید در جلسه خصوصی با آقای شاه حسینی حرف هایم را بزنم.

دایی که با مخالفت رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مواجه شده بود قول داد در پایان نشست خصوصی اش با شاه حسینی به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد.

اخبار تکمیلی جلسه انضباطی امروز شیث رضایی و علی دایی متعاقبا ارسال خواهد شد.