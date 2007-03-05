شورای همکاری خلیج فارس روابط خود با تهران را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، یکصد و دومین نشست عادی وزیران امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس امروز در شهر ریاض برگزار می شود و در آن پرونده هسته ای ایران، مسئله جزایر سه گانه ایرانی و روابط این شورا با ایران بررسی خواهد شد.

آخرین تحولات فلسطین، اوضاع عراق، سودان، سومالی و همچنین موضوعات سیاسی، امنیتی، حقوقی و مذاکرات با سایر کشورها و محافل اقتصادی بین المللی بویژه با اتحادیه اروپا از دیگر محورها خواهد بود.

وزیران خارجه در این نشست راههای تقویت فعالیت های مشترک را با توجه به نتایج گزارش دبیرخانه شورای همکاری درباره پیگیری اجرای تصمیمات اجلاس سران این شورا بویژه درخصوص تماس با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای صلح آمیز کشورهای شورای همکاری را بررسی خواهند کرد.

"عبد الرحمن العطیه" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس قرار است دو گزارش به این نشست ارایه دهد که یکی از آنها درباره نتایج سفر وی به وین و گفتگو با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه صلح آمیز هسته ای مشترک کشورهای شورای همکاری است.