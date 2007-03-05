19 تا 25 اسفند به عنوان هفته زیباسازی نام گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون آموزش و امور مناطق سازمان زیباسازی شهرتهران با بیان اینکه در هفته زیباسازی از پروژه ها و طرح های ویژه زیباسازی بهره برداری خواهد شد ، گفت: تمام فعالیت هایی که توسط ادارات زیباسازی شهرداری های مناطق 22 گانه در زمینه زیباسازی شهر تهران صورت گرفته است در هفته زیباسازی افتتاح و بهره برداری خواهد شد.

مهندس مهدی گلشنی با تاکید بر اینکه خدمات رسانی در زمینه زیباسازی بر اساس نیاز محلات و اعلام نظر شورایاران محلات نکته بسیار مهمی است که در این هفته به آن توجه ویژه خواهد شد ، افزود : توسعه فضای سبز در نمای شهری ، شستشو و پاکسازی نمای ساختمانها ، شستشو و رنگ آمیزی درها ، پنجره ها و کرکره مغازه ها ، حذف زوائد نمای ساختمانها ، ساماندهی بالکن ها و... از جمله اقداماتی است که توسط ادارات زیباسازی شهرداری های مناطق 22 گانه و با مشارکت شهروندان در هفته زیباسازی انجام خواهد شد.

وی همچین از برپایی نمایشگاهی از اقدامات زیباسازی توسط شهرداری های مناطق 22 گانه و اطلاع رسانی گسترده درباره معرفی روز 21 اسفند به عنوان روز زیباسازی خبر داد و گفت: قرار است به منظور تشویق شهروندان برای زیباسازی شهرشان طرحهایی که از سوی شهرونان درباره شهر زیبا به سازمان زیباسازی ارسال شده است را در تابلو های شهری به نمایش درآوریم.